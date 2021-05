Juan Chaves (Podemos-Equo): "El PSOE prometió una participación ciudadana que brilla por su ausencia"

Juan Miguel Chaves accedió al Pleno municipal en abril de 2020 en sustitución de su compañera Alba González, que dejó la Corporación para trabajar en el Ministerio de Igualdad. En el pasado mandato, fue asesor del grupo municipal Xixón Sí Puede.

1. ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor del gobierno local en estos dos años?

Lo mejor, la rápida respuesta al covid con los acuerdos de Gijón Reinicia. Lo peor deriva precisamente de ese acuerdo y es la tardanza en la llegada de ayudas a los colectivos afectados y que en muchas ocasiones el equipo de gobierno adolece de falta de diálogo.

2. ¿Qué ha hecho bien y qué ha hecho mal su grupo?

Hemos sacado adelante muchas iniciativas que mejoran la vida de los gijoneses. Quizás debamos mejorar en comunicarlo de manera adecuada a la ciudadanía.

3. ¿Cómo calificaría el papel de la oposición en su conjunto?

Es difícil definirla en una palabra ya que somos cinco partidos diferentes. Por nuestra parte intentamos ser constructivos pensando siempre en nuestros vecinos y vecinas, otros grupos igual no tienen los mismos intereses.

4. A nivel personal, ¿qué considera que ha aportado a la política municipal?

Estoy muy contento de haber conseguido que tener deudas con la Administración dejara de ser un requisito excluyente para recibir ayudas covid, y que gran parte de mis propuestas en materia de transición energética hayan sido asumidas como propias por el equipo de gobierno.

5. La pandemia ha marcado casi todo el mandato. ¿Qué le ha gustado y que ha echado en falta en la gestión municipal?

Como decía antes, en el haber está el que se ha reaccionado rápido en la formulación de ayudas para sectores afectados por la pandemia. En el debe, que muchas de esas ayudas en ocasiones han llegado demasiado tarde para muchos negocios.

6. De todas las actuaciones en política de movilidad, uno de los temas estrella del mandato, ¿cuál considera la más acertada y cuál la más equivocada?

No hablaría de temas estrella sino de planteamientos de ciudad. El mundo va hacia ciudades en las que el coche no es el protagonista absoluto y ahí coincidimos. En el debe y de manera global, parece que se podía haber transmitido mejor que se quería conseguir con estos cambios.

7. Plan de vías. ¿Está dispuesto a apoyar un nuevo convenio con la estación en Moreda? ¿Qué pediría para un acuerdo?

Siempre estamos dispuestos a llegar a acuerdos que beneficien a la ciudad. Nuestra postura es de sobra conocida: supresión de la barrera física, no especulación urbanística y máximo consenso, no sólo político sino también social.

8. ¿Hacia dónde deben ir los fondos europeos? Cite algún ejemplo concreto.

Los fondos vienen a transformar la ciudad tal y como la conocemos. Focalizar la estrategia en el impulso de las comunidades energéticas, el autoconsumo y la rehabilitación sería una apuesta ganadora sin duda alguna, al generar una actividad económica y laboral en un sector de futuro.

9. ¿Debe cambiar la estructura interna del Ayuntamiento para ganar en eficiencia?

Más que la estructura deberían cambiar los procedimientos. Por poner un ejemplo, no es de recibo que la Administración tarde meses en conceder licencias para una terraza o para una apertura. Esperemos que eso se pueda conseguir con la fiscalización limitada y el plan estratégico de subvenciones. El Ayuntamiento debe dejar de ser el cuello de botella que es hoy en día y que en no pocas ocasiones lastra la actividad económica de la ciudad.

10. ¿Cómo debe ser la relación entre el Ayuntamiento y la sociedad civil? ¿Le gusta el modelo de participación?

La relación debe estar basada en el diálogo continuo, algo que como estamos viendo con el plan de vías no sucede. Vivir de espaldas a la sociedad civil provoca que la Administración y la ciudad caminen por separado, y en esa bifurcación de caminos perdemos todos. Respecto a la participación, podría decirle si me gusta o no en caso de que lo hubiera, pero no es el caso. Llevamos pidiendo desde el comienzo del mandato un plan de Participación; no olvidemos que la participación real y efectiva fue una de las banderas del PSOE en las elecciones y a día de hoy brilla por su ausencia.

11. Pensemos a largo plazo. ¿Cómo le gustaría ver Gijón en 2031?

Estamos en un momento histórico que debería sentar las bases del futuro de Xixón. Tenemos una oportunidad de oro para rediseñar y reinventar el modelo urbano, el productivo, repensar infraestructuras (energía, movilidad, agua, zonas verdes...), pero también un ecosistema de emprendimiento, de ordenamiento institucional, tejido cultural y comunitario.