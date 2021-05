Eladio de la Concha (Vox): "En Gijón, somos el contrapeso a la ideología izquierdista y sectaria"

1. ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor del gobierno local en estos dos años?

Lo mejor, alguna actuación relativa a asuntos sociales. Lo peor, el sectarismo ideológico, no actuar a favor de la totalidad de los gijoneses y no solucionar ningún problema importante creándolos donde no los había.

2. ¿Qué ha hecho bien y qué ha hecho mal su grupo?

Lo que hemos hecho bien es servir de contrapeso en Gijón ante la ideología izquierdista y sectaria predominante, con un mensaje alto y claro. En el aspecto negativo, cito no haber ganado las elecciones.

3. ¿Cómo calificaría el papel de la oposición en su conjunto?

Un poco tibio. Acostumbrados al buenismo y lo políticamente correcto, ha tenido que llegar Vox para que otros empiecen también a decir realmente lo que piensan.

4. A nivel personal, ¿qué considera que ha aportado a la política municipal?

Seriedad, valentía y claridad en el discurso.

5. La pandemia ha marcado casi todo el mandato. ¿Qué le ha gustado y que ha echado en falta en la gestión municipal?

No solamente en Gijón, sino a nivel regional y nacional, no se ha sabido gestionar la enfermedad como tal, buscando el menor perjuicio de la actividad económica y la libertad individual.

6. De todas las actuaciones en política de movilidad, uno de los temas estrella del mandato, ¿cuál considera la más acertada y cuál la más equivocada?

Todas han sido equivocadas, no estamos de acuerdo con ninguna. Todas ellas absolutamente restrictivas de la utilización del vehículo particular sin facilitar ninguna alternativa realista para los necesarios desplazamientos de los ciudadanos.

7. Plan de vías. ¿Está dispuesto a apoyar un nuevo convenio con la estación en Moreda? ¿Qué pediría para un acuerdo?

Toda negociación teóricamente es posible, lo que no logramos entender es que se haya roto la que tanto costó conseguir. La experiencia me dice que un acuerdo roto (y más si es de forma unilateral) es dificilísimo de volver a conseguir.

8. ¿Hacia dónde deben ir los fondos europeos? Cite algún ejemplo concreto.

Sabemos que irán al tema de la sostenibilidad y digitalidad, tal como propone la Agenda 2030. Nuestra propuesta iría destinada a las ayudas directas a las pymes y reactivación de la economía real, en particular a los sectores más perjudicados para su restablecimiento y creación o recuperación de empleo.

9. ¿Debe cambiar la estructura interna del Ayuntamiento para ganar en eficiencia? ¿Cómo?

Más que la estructura, debería cambiar la voluntad política, trabajar más buscando soluciones realistas y de consenso y menos el sectarismo y la ventaja partidista.

10. ¿Cómo debe ser la relación entre el Ayuntamiento y la sociedad civil? ¿Le gusta el actual modelo de participación?

Los partidos políticos deberían ser de hecho los catalizadores de la participación ciudadana. Se ha visto que otras fórmulas vienen siendo fallidas y solamente se utilizan de cara a la galería, si bien a los responsables políticos debería exigírseles amplitud de miras y que trabajen para el conjunto de la sociedad y no solamente con una mentalidad de partido.

11. Pensemos a largo plazo. ¿Cómo le gustaría ver Gijón en 2031?

Con muchos jóvenes buscando y encontrando empleo en nuestra ciudad, con muchos comercios, pequeñas y medias empresas y profesionales trabajando y dando trabajo a terceros, con una sociedad en paz consigo misma y feliz, siendo un auténtico “paraíso natural”. Y con el Sporting en Primera.