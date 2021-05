Ya hay fecha para que Gijón visualice la futura imagen de la fachada marítima de Fomento-Poniente, desde la calle Claudio Alvargonzález, en Cimadevilla, a la plaza del Padre Máximo González, en El Natahoyo: el 14 de octubre. Ese es el día en que se publicitará el fallo del concurso de ideas convocado por el Ayuntamiento. Así lo decidieron ayer los miembros del jurado en su sesión constitutiva bajo la presidencia del edil de Movilidad, Aurelio Martín, en sustitución de la Alcaldesa. Un jurado integrado por representantes municipales, de la Autoridad Portuaria, grupos políticos, colegios profesionales y entidades de la sociedad civil gijonesa.

¿Y de aquí a octubre? Pues para empezar el próximo miércoles tanto el jurado como todos los gijoneses tendrán la posibilidad de ver por primera vez los proyectos, que serán colgados en la web municipal. Finalmente son trece. Uno de los contabilizados ha quedado fuera por no aportar toda la documentación pedida. El jurado también decidió no aceptar dos propuestas que llegaron fuera de plazo y hubo una iniciativa que ni siquiera se tuvo en cuenta ya que fue presentada por el registro municipal y no por la plataforma Vortal como se exigía. El anonimato que garantizan las bases del concurso hace que nada se sepa sobre el origen de los proyectos.

Aunque hay un jurado constituido, las bases del concurso incluyen la participación ciudadana a través de una votación popular en la plataforma participa.gijon.es. Se ha decidido que sea en la última semana de septiembre para facilitar la participación, que podría quedar menguada en los meses de vacaciones veraniegas. Para que los gijoneses sepan lo que se vota no solo tendrán acceso a las imágenes y memoria, tanto técnica como económica, de las propuestas a concurso a través de la web. Entre finales de junio y el momento de la votación, las trece propuestas se podrán ver en dos exposiciones. Una fija en las dependencias del Museo del Ferrocarril y otra itinerante que pasará por los centros municipales integrados de los barrios.

Recuperar la doble fachada marítima urbana es un reto del actual equipo de gobierno, que tiene claro que en este mandato hay que sentar las bases de proyectos que necesitan mucho tiempo para ejecutarse. El año 2030 es el horizonte. “Es fundamental recuperar las dos fachadas, el Muro y Fomento, para configurar ese Gijón más sostenible, más paseable y con una movilidad de los nuevos tiempos. Son espacios de primer orden desde el punto de vista del ocio y el recreo pero también de la dinamización económica que necesita la ciudad”, recordaba ayer Martín. Las bases del concurso ya fijan la obligación de dar prioridad en esa zona a peatones, ciclista y transporte público.