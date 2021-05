Salomé Díaz Toral (PSOE): “Para el plan de participación se contará con colectivos vecinales y culturales”

Lo mejor, el contacto con los ciudadanos y con las asociaciones en general y el trabajo en equipo, transversalmente, sin líneas de separación entre las concejalías. Lo peor, la covid-19. La pandemia ha condicionado las líneas de actuación del gobierno local durante este año largo.

2 ¿Qué ha hecho bien y qué ha hecho mal su grupo?

En toda gestión hay aciertos y errores. Desde el 15 de junio de 2019, el equipo de gobierno ha trabajado por y para la ciudad; y a pesar de la situación sobrevenida que estamos viviendo, se están logrando sacar adelante los proyectos previstos.

3 ¿Cómo calificaría el papel de la oposición en su conjunto?

Entendiendo su trabajo como oposición, y dejando claro que no todos los grupos políticos son iguales en su modus operandi, creo que algunos se han excedido en las formas y la posición radical en algunos temas, priorizando sus intereses por encima de los intereses de la ciudad.

4 A nivel personal, ¿qué considera que ha aportado a la política municipal?

Trabajo, búsqueda de consenso y buen talante.

5 La pandemia ha marcado casi todo el mandato. ¿Qué le ha gustado y que ha echado en falta en la gestión municipal?

Aunque la pandemia ha condicionado nuestra vida, no ha frenado la gestión municipal en ningún momento. Todo lo contrario. Se han ido dando soluciones a necesidades urgentes, sin que ello impidiese a cada área de gobierno seguir trabajando sin desviarse de sus objetivos.

6 De todas las actuaciones en política de movilidad, uno de los temas estrella del mandato, ¿cuál considera la más acertada y cuál la más equivocada?

Sin duda la movilidad es un asunto que afecta a la totalidad de la ciudadanía, por lo que la repercusión es enorme. Estoy convencida que los cambios que se están realizando y los proyectos que se llevarán a cabo supondrán grandes beneficios y mayor calidad de vida para las personas. Gijón está posicionándose, al igual que el resto de las grandes ciudades, no solo del ámbito nacional, sino también del ámbito europeo, en la senda de la sostenibilidad y la defensa del medio ambiente. Creo que en estos asuntos no deberían prevalecer los colores políticos, sino el interés general.

7 Plan de vías. ¿Qué gana Gijón con el cambio de la estación a Moreda?

Una estación. Gijón se merece una estación intermodal y la puesta en marcha del metrotrén, cuanto antes. Esta opción supondrá desbloquear la situación y llevar adelante un proyecto que la ciudad espera desde hace muchos años.

8 ¿Hacia dónde deben ir los fondos europeos? Cite algún ejemplo concreto.

El Ayuntamiento, liderado por la Alcaldesa, lleva ya meses trabajando en proyectos para concurrir a los fondos Next Generation porque somos conscientes de su importancia para la ciudad, es una gran oportunidad que se puede desaprovechar. La sostenibilidad, el medio ambiente y las energías limpias son los ejes vertebradores sobre los que trabaja Gijón, y ése es el camino a seguir.

9 ¿Debe cambiar la estructura interna del Ayuntamiento para ganar en eficiencia? ¿Cómo?

La estructura del Ayuntamiento está en continua adaptación a las necesidades de cada momento, en función de los cambios de la ciudad y la sociedad. El acceso online a sus servicios cobra protagonismo frente a la presencialidad, por lo que se está realizando un gran esfuerzo en digitalizar y facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios municipales, a través de la web municipal. Pero la tecnología ha de ser un medio para sumar, no para restar. Aún hay personas que no utilizan la tecnología para contactar con la Administración y no podemos dejarlos atrás.

10 ¿Cómo debe ser la relación entre el Ayuntamiento y la sociedad civil? ¿Le gusta el actual modelo de participación?

La relación ha de ser desde posiciones horizontales, sin preeminencia por ninguna de las dos partes. El actual modelo de participación tiene muchos canales de comunicación y colaboración de la ciudadanía en la toma de decisiones y acciones del Ayuntamiento en la Comunidad. No obstante, es un modelo del año 2008, por lo que debemos adaptarlo al momento actual. Por ello, se está trabajando en un plan de implementación de la Agenda Urbana Gijón. Es un documento estratégico que constará de varias fases en las que la participación ciudadana es parte esencial de ellas, para analizar y desarrollar el plan. Para ello, se contará con diversos agentes sociales, entidades y colectivos vecinales, culturales, juveniles... Este Plan de Acción tiene como objetivo, mejorar, entre otros, la urbanización, el medio ambiente, nuestros hábitos, nuestra conducta y el desarrollo urbano sostenible. En definitiva, mejorar la vida de los ciudadanos de Gijón.

11 Pensemos a largo plazo. ¿Cómo le gustaría ver Gijón en 2031?

Como una ciudad abierta, dinámica, atractiva y adaptada al momento que le toca vivir.