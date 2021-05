“Para juzgar las medidas de movilidad, hay que dejar pasar el tiempo”

1 ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor del gobierno local en estos dos años?

Lo mejor ha sido sus primeras actuaciones ante la covid-19. Y lo peor, su falta de diálogo y humildad en algunos momentos al tomar decisiones de gobierno como si tuvieran mayoría absoluta.

2 ¿Qué ha hecho bien y qué ha hecho mal su grupo?

Hemos puesto sobre la mesa problemas del día a día de los gijoneses y gijonesas. Quizás nos haya faltado comunicar mejor nuestras acciones.

3 ¿Cómo calificaría el papel de la oposición en su conjunto? Es difícil responder a una pregunta así teniendo en cuenta la pluralidad de los grupos de la oposición.

En nuestro caso hemos intentado hacer una oposición sin postureos políticos y preocupada en mejorar la vida de la ciudadanía de Xixón.

4 A nivel personal, ¿qué considera que ha aportado a la política municipal?

Espero haber aportado una mayor sensibilidad hacia la naturaleza que nos rodea.

5 La pandemia ha marcado casi todo el mandato. ¿Qué le ha gustado y qué ha echado en falta en la gestión municipal?

Como ya he dicho con anterioridad, lo mejor han sido sus primeras actuaciones frente a la covid-19. Y he echado en falta algo más de sensibilidad hacia algunos colectivos ante los problemas que ha generado esta pandemia. El apoyo a la campaña sobre las mascarillas dedicada a la juventud fue un error.

6 De todas las actuaciones en política de movilidad, uno de los temas estrella del mandato, ¿cuál considera la más acertada y cuál la más equivocada?

La movilidad de una ciudad es parecida a las interrelaciones de un ecosistema y, por eso, es muy difícil juzgar una medida como acertada o equivocada hasta que ha pasado un tiempo prudencial y se ha podido observar cómo ha afectado a todo el conjunto.

7 Plan de vías. ¿Está dispuesto a apoyar un nuevo convenio con la estación en Moreda? ¿Qué pediría para un acuerdo?

Estamos dispuestos a dialogar e intentar llegar a acuerdos que beneficien a la ciudad. Nosotras siempre hemos mantenido la misma postura fundamentada. Es decir, se debe suprimir la barrera física, esta actuación no debe permitir la especulación urbanística, se debe construir una estación intermodal y se debe intentar lograr el mayor consenso posible ante la propuesta definitiva.

8 ¿Hacia dónde deben ir los fondos europeos? Cite algún ejemplo concreto.

Los fondos europeos deben servir para redefinir nuestra ciudad, para que se convierta en una urbe más conectada con la naturaleza que la rodea, más amable para la ciudadanía y con una actividad económica del siglo XXI. Por ejemplo, tienen que servir para rehabilitar edificios, fomentar el autoconsumo energético y beneficiar una movilidad menos contaminante.

9 ¿Debe cambiar la estructura interna del Ayuntamiento para ganar en eficiencia?

Debe cambiar la manera en que se hacen algunas cosas. Muchos temas afectan a más de una concejalía y no es lógico que estas funcionen casi como departamentos estancos, puesto que eso ralentiza todos los procesos.

10 ¿Cómo debe ser la relación entre el Ayuntamiento y la sociedad civil? ¿Le gusta el actual modelo de participación?

El Ayuntamiento tiene que estar siempre abierto al diálogo. Si esto no ocurre se producen fricciones que no hacen otra cosa que empeorar la convivencia. Respecto a la participación, no hay un modelo como tal, por lo que no puedo decir que me guste. Desde el comienzo del mandato hemos reclamado un Plan de Participación, pero a día de hoy, transcurrido casi la mitad del mandato, no lo hay; lo que evidencia el verdadero interés del equipo de gobierno en la participación.

11 Pensemos a largo plazo. ¿Cómo le gustaría ver Gijón en 2031?

Me gustaría que fuera una ciudad más verde; es decir, en más armonía con la naturaleza que la rodea, centrada en el buen vivir y con una economía basada en una economía verde que permita recuperar a toda la población que se ha tenido que ir y que nos ha hecho ser una ciudad y un concejo cada vez más envejecidos y con menos fuerza.