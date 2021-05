El nuevo plan del Principado para la ITV de Granda apenas implica cambios

La alcaldesa, Ana González, dejó claro cuando Itvasa decidió el 8 abril paralizar la operación que el proyecto original “tenía muchas deficiencias” y que en esas condiciones “nunca se haría”. Las exigencias municipales para autorizar la obra en la nave frente al matadero municipal se especificaron en cuatro informes, que podían resumirse en dos claves: garantizar que la estación tenga fácil acceso y que no provoque colapso de tráfico en la zona. O sea, ajustarse a lo que dicta el Real Decreto 920/2017, norma que regula las ITV.

Las deficiencias en el proyecto original las hizo constar en primer lugar el área de Urbanismo, que además de incidir en los dos requerimientos del Real Decreto, reclamó a Itvasa que aclara qué partes de la nave adquirida a La Cooperativa iba a emplear, así como especificaciones relativas a la altura de las plantas y cuestiones relacionadas con las construcciones que permanecen en la zona. También pidieron aclaraciones sobre los aparcamientos y corregir la memoria urbanística del proyecto.

Dado que la estación se asentaría sobre suelo calificado como industrial a pesar de encontrarse en una zona rural del concejo, el Ayuntamiento exigió a Itvasa que justificara si su proyecto cumple con la seguridad contra incendios en establecimientos industriales. Por otra parte, el gobierno local también pidió acreditar a la que sería la segunda ITV en el concejo que cumple con la ordenanza de ruidos y de protección del medio ambiente.

Por su parte, los técnicos del área de Movilidad hicieron ver que en la documentación inicial no constaban datos sobre los tráficos que generaría la estación, que contará con seis líneas para transportes ligeros y una adicional para ciclomotores. En consecuencia, no estaban en disposición de emitir el dictamen sobre las afecciones al entorno. Por último, se presentó un informe de Medio Ambiente por una alegación de los vecinos, que hicieron su propio estudio y donde advertían de que el suelo para la infraestructura podría estar contaminado. El Ayuntamiento no se pronunció al entender que no es competente en la materia.

Tras un mes de silencio, Itvasa remitió la pasada semana un nuevo documento con el que reanudar la solicitud de la licencia de obras. Dicho informe no introduce apenas variaciones respecto al proyecto original, elude varias de las modificaciones reclamadas y solo aumenta los costes iniciales del plan en unos 25.000 euros.