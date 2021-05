“Mientras ellos no cumplan, no debería exigir a los demás”. Así de rotundo se mostró ayer el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la zona rural “Les Caseríes”, Manuel González-Posada, respecto al bando municipal que da de plazo hasta el 15 de julio para que los residentes en las parroquias limpien la maleza de sus fincas que pueda afectar a la vía pública. Aunque González-Posada reconoce la obligación que tienen los vecinos de mantener en buenas condiciones sus terrenos, el líder vecinal recuerda que “en la zona rural hay mucho terreno municipal que está sin limpiar”. El bando advierte de que aquellos que no cumplan abren la puerta a que la limpieza ejecute la obra con cargo a la propiedad y una posible multa.