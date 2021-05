“La pandemia nos enfrentó a lo desconocido con apenas herramientas”

1 ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor del gobierno local en estos dos años?

Aquí quiero destacar que nos ha tocado gobernar en una situación muy complicada como es bien sabido por todos, y en estas circunstancias a nadie se le escapa que hacer política es una tarea difícil. No obstante, creo que hemos estado a la altura de las circunstancias, liderados por una Alcaldesa que ha sabido estar cerca de la ciudadanía con empatía, y estando como no podía ser de otra manera al lado de los más desprotegidos.

2 ¿Qué ha hecho bien y qué ha hecho mal su grupo?

Complementa la pregunta anterior. Sería imposible por parte del equipo de gobierno llegar a desempeñar una buena labor sin la coordinación y la ayuda del grupo municipal que lo sustenta. ¿Qué hemos hecho mal? No haber podido llegar a todos los sitios a los que nos hubiese gustado, no haber atendido todas las situaciones y todas las demandas que nos exigieron los ciudadanos y ciudadanas, pero aún quedan dos años.

3 ¿Cómo calificaría el papel de la oposición en su conjunto?

Si respondo a esta pregunta en lo que a mi área respecta, sinceramente, no tengo queja. Sin embargo, formo parte de un gobierno y, por ello, me hubiese gustado que, en muchos casos, hubiese primado el interés general de la ciudad y de las personas que la habitan por encima de los intereses partidistas o de desgaste al gobierno, y eso ha sucedido en estos dos años. Obviamente, en unos grupos mucho más acentuado que en otros. Supongo que pasar del gobierno a la oposición, y no como el partido más votado, es difícil de digerir.

4 A nivel personal, ¿qué considera que ha aportado a la política municipal?

Diálogo, responsabilidad y lo que considero más importante: capacidad de trabajar en equipo y proximidad para resolver los problemas cotidianos de los ciudadanos.

5 La pandemia ha marcado casi todo el mandato. ¿Qué le ha gustado y qué ha echado en falta en la gestión municipal?

La implicación de la Alcaldesa y de todo el gobierno municipal, capacidad de trabajo y estar en todo momento al lado del ciudadano. Lo que he podido echar en falta es, sin duda alguna, lo derivado de habernos tenido que enfrentar a lo desconocido, sin herramientas suficientes para ello.

6 De todas las actuaciones en política de movilidad, uno de los temas estrella del mandato, ¿cuál considera la más acertada y cuál la más equivocada?

Mire, la movilidad a mi modo de ver hay que valorarla como “un todo”. Se trata de una serie de medidas encaminadas a hacer un Gijón más sostenible, más limpio, donde la protagonista sea la ciudadanía, similar a lo que se está aplicando en otras ciudades y en Europa en general. Y en ese sentido creo que es beneficioso para Gijón.

7 Plan de vías. ¿Qué gana Gijón con el cambio de la estación a Moreda?

Disponer cuanto antes de una infraestructura que conecte Gijón desde Cabueñes con toda el área metropolitana de Asturias, lo que nos hará más fuertes como ciudad y como región. También contar con una estación intermodal moderna, de largo recorrido y cercanías, con una mejor integración urbana y dotada de mejores equipamientos públicos en su entorno y que ofrezca servicio al mayor número posible de la población y al futuro parque empresarial vinculado a la economía azul en los terrenos de Naval Gijón.

8 ¿Hacia dónde deben ir los fondos europeos? Cite algún ejemplo.

Creo que la dirección marcada por el trabajo realizado por el Ayuntamiento en todos estos meses de atrás es la adecuada. Generar economía en la ciudad y hacer de Gijón una ciudad sostenible desde todos los puntos de vista. La renaturalización del Piles, la generación de hidrógeno o las ecomanzanas son tres de los proyectos que mejor responden, desde mi punto de vista, a estos objetivos.

9 ¿Debe cambiar la estructura interna del Ayuntamiento para ganar en eficiencia? ¿Cómo?

El Ayuntamiento es una gran empresa con cerca de 3.000 personas empleadas. Y, como en toda empresa, la estructura y el organigrama son de vital importancia; aunque claro está, la prioridad es mejorar la eficiencia. Todo esto no se podrá llevar a cabo sin la ayuda y la colaboración de los funcionarios y la tecnología.

10 ¿Cómo debe ser la relación entre el Ayuntamiento y la sociedad civil? ¿Le gusta el actual modelo de participación?

A través de las distintas asociaciones vecinales, profesionales... En Gijón tenemos la gran suerte de que están representados prácticamente todos los colectivos. Evidentemente todo es susceptible de mejora y en ese sentido se está trabajando desde el gobierno municipal.

11 Pensemos a largo plazo. ¿Cómo le gustaría ver Gijón en 2031?

Una ciudad moderna, con empleo de calidad en el que la tecnología desempeñe un papel fundamental. Un Gijón sostenible y amable con la ciudadanía y donde la seguridad siga siendo referencia.