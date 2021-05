Los vecinos de Granda, ante el nuevo plan para la ITV: “Los accesos sigue siendo precarios”

“Operación cosmética”, “despropósito” y “rechazo”. Así recibió ayer la oposición en el Ayuntamiento las líneas maestras del nuevo plan del Principado para reactivar la solicitud de la licencia de obras al Ayuntamiento para la estación de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la parroquia de Granda. Un documento que apenas incluye cambios sustanciales respecto al original y que, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA, elude varias de las modificaciones solicitadas por los técnicos municipales. Todos los partidos reclamaron buscar otra ubicación para el servicio y se posicionan del lado de los vecinos. “Lo técnico se puede arreglar, pero los accesos siguen siendo los mismos. Es decir, precarios”, apuntó, por su parte, Pilar Granjo, la portavoz de la plataforma contra la ITV de Granda, que confía en que “con la ley en la mano”, la alcaldesa, Ana González, no conceda la licencia a la infraestructura.

Los vecinos de la parroquia retomaron el sábado sus protestas contra la ITV con una sentada en la carbayera de Granda. En ese acto hubo representación de Ciudadanos. En palabras del concejal Rubén Pérez Carcedo, el problema con la estación no es el proyecto en sí, “sino querer ubicarla en una zona rural incumpliendo todos los requisitos legales para este tipo de instalaciones”, que como recuerda el edil, “deben tener fácil acceso y no generar problemas de tránsito”. Pérez Carcedo tildó de “despropósito” el plan de Itvasa, empresa íntegramente participada por el Principado, y exigió buscar un nuevo emplazamiento para la estación en un polígono industrial. Además, reclamó “buscar fórmulas legales” para revertir la venta de la nave de la ITV, adquirida por Itvasa a La Cooperativa, “evitando así el quebranto económico que produciría adquirir una parcela para un uso que claramente no puede tener”, argumentó.

Para el portavoz municipal de Vox, Eladio de la Concha, la alcaldesa, Ana González, debería “mediar” con el Principado para que la ITV no se instale en Granda y se emplace en alguno de los polígonos industriales del concejo, “donde hay sitio suficiente”. “Itvasa ha hecho caso omiso al requerimiento municipal y no parece que haya hechos las correcciones necesarias”, constató De la Concha sobre el nuevo plan del Principado para volver a solicitar la licencia de obras. El edil reconoció que una nueva ITV en el concejo “es necesaria”, para aliviar la ya existente en Tremañes, pero insistió en que fijarla en Granda “es un grave error”.

En una línea similar se mostró la portavoz de Podemos-Equo, Laura Tuero. “La deficiencia no está en que el proyecto original ‘tenía muchas deficiencias’, sino en que todas las estaciones de ITV están en polígonos industriales, menos esta”, apuntó la edil. “El Ayuntamiento debe velar por una ciudad sostenible para todos y si gobernaran pensando en las personas evitarían que siguieran adelante con esta oscura operación”, explicó. “El gobierno local y el Principado han tenido tiempo para sentarse a hablar para llegar a un acuerdo de cesión de una de las parcelas que hemos logrado sacar a la luz y en la que Itvasa también tenía interés”, finalizó Tuero, en referencia a los terrenos situados en el polígono de Lloreda.

El portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, destacó que, en marzo, el Pleno rechazó la instalación de la ITV “gracias a la proposición que presentamos Foro, Ciudadanos y Podemos y pese a los votos en contra de PSOE e Izquierda Unida”. “Mantenemos nuestro rechazo a esta ubicación y seguimos dando nuestro respaldo a los vecinos de Granda, máxime cuando la propuesta del Principado apenas implica cambios”, puntualizó. Por su parte, el portavoz del Partido Popular, Alberto López-Asenjo, calificó los cambios introducidos por el Principado, que apenas aumentan el coste en 25.000 euros respecto a los 2.245.000 euros iniciales, de “operación cosmética”. “Para conseguir una licencia no valen parches, hay que dar más explicaciones tanto a nivel de procedimiento como técnico”, añadió.