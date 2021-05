Eva Álvarez, el espejo diario de la moda gijonesa

Una ventana al mundo a través de la moda ha convertido a la gijonesa Eva Álvarez Cuervo en una reina de la redes sociales. Más conocida como @scoolhunter, (spanish cool hunter, algo así como “cazadora de tendencias española”) la joven, de 33 años y madre de un bebé, suma casi 24.000 seguidores en Instagram, su principal herramienta para mostrar su personal visión de la moda, con marcas gijonesas como referencia. Una apasionante aventura que nació hace más de 10 años a través de un blog donde compartía su pasión. “Era un espacio donde mostraba todo lo que me inspiraba y un lugar donde podía compartir todos mis descubrimientos”, asegura, “sin más pretensiones que compartir ese gusto por la estética que tengo desde bien pequeña”. “Ni siquiera salía en las fotos al comienzo, pero poco a poco he ido evolucionando y creciendo. Ahora comparto imágenes mías”, relata con una sonrisa. Y sin fórmulas mágicas. “El único truco es hacer lo que me gusta”, dice.

“La verdad es que no creo que exista una forma de llegar a ser influencer. De hecho, el termino influencer me sigue chocando bastante”, asevera. “Somos personas de la calle, como cualquier otra, y esa es la clave para que nuestros seguidores se sientan identificados con nosotras”, prosigue. En sus redes sociales publica moda de fácil acceso para el consumidor medio y aporta “ideas frescas”, con las prendas que encuentra en tiendas locales. Cede su dosis de estilo.

“Es verdad que hay que ser muy constante en este mundo, mantener un equilibrio y buscar tu propio espacio y estilo”, reflexiona la joven. “Porque lo bonito de todo esto, y a su vez lo más complicado, es conectar con tus seguidores y transmitirles”, cuenta. Por eso, destaca que colaborar con marcas y con tiendas de Asturias y crear un vínculo especial con ellas “es clave” para llegar a más curiosos.

Su trabajo no tiene nada que ver con la moda (es terapeuta ocupacional), pero Eva Álvarez tiene asumido que las claves del éxito en redes son “buscar un espacio y un propio estilo”. “Todos podemos sumar y está genial buscar inspiración, pero hay que mostrar mucha creatividad y hacer cosas diferentes de forma constante. No hay que estar por encima, sino hay que ser diferente”, revela, aún impresionada por llegar a diario a tantas personas: “Transmitirles mis ideas, nuevos descubrimientos y mi estilo diario me motiva. Sin duda, me anima a seguir creando, compartiendo y mejorando cada día”.

En un mundo en el que los “likes” son el combustible para muchos jóvenes, la especialista de moda gijonesa aconseja “no obsesionarse con gustar porque sí”. “No es fácil crear un estilo propio. Además, evoluciona con la persona. Pero encontrarse cómodo con un estilo es clave para defender los looks diarios, tener autoconfianza a la hora de crear un look, probar y no estudiar en exceso el estilismo es fundamental para acertar”, recalca.

Y aunque pueda parecer fútil, destaca que “la moda transmite mucho más de lo que observamos a simple vista”. “Todos nos levantamos a diario y escogemos nuestro outfit en función de nuestro estado de ánimo, de lo que vayamos a hacer, de nuestro trabajo... la moda forma parte de nuestro día a día y a través de ella transmitimos mucha información”, defiende.

Según explica, la forma de vestir se ha vuelto mucho más casual con la pandemia y a mucha gente, como a ella misma, la experiencia del confinamiento les ha servido para “consumir de forma consciente y sostenible”. “Se valora más el producto artesanal y a la persona que está detrás de la marca o de su tienda trabajando a diario y a apoyarla aún más”, dice. Como consejo general a sus seguidores, la gijonesa recalca que la calidad y la atemporalidad de las prendas “tiene un valor en cualquier fondo de armario incalculable”. Y espera que “todos comencemos a cambiar y se llegue a producir un impacto positivo a la hora de consumir moda”. Un mensaje que hace llegar cada día a miles de personas de todo el mundo, desde Gijón y creyendo en lo local.