Retirados en un año 3.000 metros cúbicos de plumero de la Pampa del Soccer World

El Ayuntamiento de Gijón limpió el año pasado de plumeros de la Pampa la antigua concesión al Soccer World en Perchera-La Braña, una operación que generó 3.000 metros cúbicos de biomasa, que se están compostando de forma controlada en la antigua cantera municipal, según explicó ayer Juan Carlos Martínez, jardinero mayor del Ayuntamiento de Gijón, quien participó en la cuarta reunión del Grupo de trabajo de lucha contra esta especie invasora, organizado por Life Stop Cortaderia en el Jardín Botánico Atlántico. “Cortaderia seollana” es el nombre científico del plumero de la Pampa.

El costo para el Ayuntamiento de eliminar esa especie invasiva de la antigua concesión del “Soccer club” superó los 60.000 euros, según explica el funcionario municipal. Una vez comprobado que esa biomasa arrancada carece de semillas que puedan propagar esa hierba invasora, se puso a compostar. Al final de este proceso, se transformará en abono que, mezclado con tierra, servirá para fertilizar entre 15.000 y 20.000 metros cuadrados de jardines gijoneses, según los cálculos del Jardinero Mayor.

Martínez recuerda que el Ayuntamiento de Gijón fue pionero en las labores de erradicación del plumero de la Pampa, que inició a finales de la década de los noventa del siglo pasado informándose de la experiencia que habían sufrido en otros puntos del globo, como en Hawai. Apunta que en los últimos años el Principado también “se ha puesto las pilas”, actuando entre otros lugares en la Zalia y en el polígono industrial de Lloreda, en Gijón. El Jardinero Mayor echa en falta, en cambio, una mayor implicación de la administración central para eliminar esta especie invasora de los bordes de autopistas, líneas de ferrocarril y otras infraestructuras de comunicaciones, a lo largo de los que se propaga fácilmente. La Autoridad Portuaria de Gijón, sí efectuó una limpieza de esta especie invasora en sus terrenos.

En opinión del Jardinero Mayor para erradicar el plumero de la Pampa “es urgente actuar y tienen que intervenir todas las administraciones competentes conjuntamente; si falla una pata, la actuación queda un poco coja”, opinando que una actuación decidida de las tres administraciones permitiría eliminar el 95% del plumero de la Pampa en unos cinco años.

El Ayuntamiento no emplea desde hace años herbicidas, procediendo a eliminar la planta por medios mecánicos en época en la que no tiene semillas y, si es posible, enterrándola in situ. El Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono (Incar) está desarrollando un método alternativo, que permite eliminar la planta incluso cuando tiene semilla y a la vez mejorar las condiciones del suelo para especies autóctonas. Se trata de carbonizar la planta, mediante un sistema que emplea agua y a una temperatura como máximo de 250 grados y 40 bares de presión.

Teresa Centeno, del Incar, presentó ayer sus avances en este proyecto, iniciado hace año y medio. Ya ha demostrado que el sistema destruye las semillas y ahora va a poner en marcha un prototipo en Cogersa, que se alimentará con la energía generada en el horno de incineración de residuos sanitarios. El objetivo es lograr equipos móviles, que puedan hacer la carbonización in situ. El residuo generado, rico en carbono y el líquido sobrante, rico en sales minerales se emplearán para abonar la tierra, dificultando la implantación de nuevos plumeros, que medran especialmente en suelos pobres.