“El diálogo y la comunicación con la ciudadanía son constantes”

Natalia González es concejala de Bienestar Social y Derechos desde el principio del mandato y acaba de sumar las áreas de Educación y Juventud. Es abogada experta en relaciones laborales y fue diputada.

1 ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor del gobierno local en estos dos años?

Lo peor, evidentemente, ha sido la pandemia a la que hemos tenido que hacer frente y que, sin duda alguna, marcará todo el mandato. Y, a la vez, situaría lo mejor en nuestro esfuerzo para dar respuesta a esa situación de emergencia sanitaria.

2 ¿Qué ha hecho bien y qué ha hecho mal su grupo?

Pese a las constantes acusaciones por parte de la oposición de falta de diálogo, creo que la comunicación y el diálogo con la ciudadanía, tanto la organizada como la no organizada, es constante desde todas las concejalías. Un ejemplo de ello ha sido el trabajo llevado a cabo durante el primer estado de alarma para optimizar la respuesta social a las personas, a través del espacio Respuesta Social Gijón o el trabajo que estamos llevando a cabo para reactivar la Red Activa de Inclusión. Lo peor tal vez es que no hayamos conseguido comunicar mejor nuestro trabajo de gobierno y no haber podido llegar a todo lo que nos hubiese gustado.

3 ¿Cómo calificaría el papel de la oposición en su conjunto?

Si la calificación la hago en relación con la gestión de las áreas que me competen, muy especialmente el área de bienestar social, y a pesar de las diferencias ideológicas, destacaría que en conjunto ha tenido un papel constructivo, en el que hemos sido capaces de conseguir un alto nivel de consenso.

4 A nivel personal, ¿qué considera que ha aportado a la política municipal?

Creo que mi capacidad para trabajar en colaboración, tanto con el resto de áreas municipales como con otras administraciones y el tejido asociativo, pensando siempre en la mejor forma de dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía.

5 La pandemia ha marcado casi todo el mandato. ¿Qué le ha gustado y qué ha echado en falta en la gestión municipal?

Durante la pandemia destacaría la capacidad que han tenido todas las áreas y departamentos municipales para dar la mejor respuesta posible a las necesidades que fueron surgiendo, sobre todo, en el ámbito social. En la parte más negativa, la falta de herramientas de gestión que facilitaran una tramitación más eficaz que no sobrecargara tanto a nuestro personal.

6 De todas las actuaciones en política de movilidad, uno de los temas estrella del mandato, ¿cuál considera la más acertada y cuál la más equivocada?

Todas aquellas actuaciones que han facilitado un mayor espacio para las personas que ayudan a construir una ciudad más vivible. He de confesar que no tengo carnet de conducir, con lo que me es difícil hacer una valoración desde otro punto de vista que no sea el de las personas que se mueven a pie o en transporte público.

7 Plan de vías. ¿Qué gana Gijón con el cambio de la estación a Moreda?

Una posibilidad realista de que el plan de vías y la estación sean, por fin, una realidad en nuestra ciudad.

8 ¿Hacia dónde deben ir los fondos europeos? Cite algún ejemplo.

Hacia una dirección muy concreta: hacer de Gijón una ciudad más habitable, más amable para las personas, más accesible y más sostenible. La emergencia climática es una realidad, lleva siéndolo mucho tiempo, pero la pandemia la ha acentuado. Por eso, los fondos europeos son una oportunidad que no podemos desaprovechar; y es por ello que el Ayuntamiento lleva meses trabajando en estas convocatorias.

9 ¿Debe cambiar la estructura interna del Ayuntamiento para ganar en eficiencia? ¿Cómo?

Mi percepción es que, en este momento, la estructura de fundaciones municipales, para la gestión de Servicios Sociales y Cultura, no solo no agiliza la gestión de esas áreas, sino que supone una doble carga administrativa que, al final, resulta muy poco eficiente y que alarga mucho los tiempos. Debemos ir a una estructura más ágil y que integre mejor todas las áreas, facilitando el trabajo colaborativo entre departamentos.

10 ¿Cómo debe ser la relación entre el Ayuntamiento y la sociedad civil? ¿Le gusta el actual modelo de participación?

Debería ser una relación fluida que facilite la participación real de toda la ciudadanía, tanto la organizada como de la no organizada. Contamos con un modelo de participación que, posiblemente, se ha quedado obsoleto. Por eso, es importante abrir un proceso para definir nuevos canales de participación.

11 Pensemos a largo plazo. ¿Cómo le gustaría ver Gijón en 2031?

Me gustaría ver una ciudad educadora, accesible, sostenible y amable con las personas en todas sus etapas de la vida, en la que no existieran desigualdades y que contara con una red de servicios públicos, de prestaciones y de cuidados de calidad.