La madre del bebé de Nuevo Roces, condenada a prisión permanente revisable

La primera condena en Asturias a prisión permanente revisable es ya una realidad. La magistrada Elena Fernández González acaba de dictar la sentencia contra Silvia Acebal Martínez después de que hace unas semanas el jurado popular la declarase culpable de haber asesinado a su hijo recién nacido de 53 puñaladas de forma “consciente, deliberada y voluntaria” y tirarlo luego a un contenedor de basura en el barrio de Nuevo Roces, donde vivía junto a su pareja sentimental. Será a este joven, Daniel B. S., y padre del bebé, a quien deberá indemnizar con 105.000 euros por los daños morales sufridos. Esa cantidad, solicitada por la acusación particular, será donada íntegramente, tal y como desveló el padre del crío durante el juicio.

Silvia Acebal había reconocido ser la autora de los hechos durante el primer día de juicio, que se celebró en la sección octava de la Audiencia. A lo largo de cuatro sesiones la contundencia de las pruebas en su contra, tanto los agentes de la Policía Nacional, que detallaron su exhaustiva investigación, como los psiquiatras y psicólogos forenses, que descartaban cualquier enfermedad en la acusada, impulsaban a esta joven gijonesa a la primera prisión permanente de Asturias. "No voy a tener vida suficiente para arrepentirme. Pido perdón a mi familia porque les he arruinado la vida, y también a la de Daniel porque siempre me trataron muy bien", declaró al hacer uso de la última palabra en el juicio.

En la declaración de hechos probados de la sentencia, la magistrada señala que "en la mañana del día 1 de agosto de 2019, cuando Silvia Acebal Martínez estaba sola en la vivienda sita en la calle Jenaro Suárez, en la que residía con su compañero sentimental Daniel Blanco Solís, dio a luz a un bebe, varón, que nació vivo y pesó 2.670 gramos de peso, siendo su embarazo a término y habiendo tenido lugar el alumbramiento por parto vaginal y en presentación cefálica". "El mismo día, en hora no determinada pero antes de las 19.00 horas, hora en la que su compañero sentimental regresaba del trabajo, con la intención de acabar con la vida del recién nacido, Silvia Acebal Martínez, utilizando un cuchillo de cocina, le dio al bebé cincuenta y tres puñaladas en distintas partes del cuerpo, que provocaron una pérdida masiva de sangre y un shock hipovolémico, que le causaron irremediablemente su muerte", prosigue la sentencia. Y finaliza: "Después de matarlo, Silvia Acebal Martínez metió al bebé unido por su cordón umbilical a la placenta en el interior de una mochila que estaba en la vivienda, bajó a la calle y la tiró en el interior de un contenedor de basura situado en la indicada calle donde reside, antes de que regresara su compañero sentimental".