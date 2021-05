El consejero de Cohesión Territorial del Principado, Alejandro Calvo, reconoció ayer que la financiación del plan de vías de la ciudad no puede depender de los fondos comunitarios vinculados al proyecto de recuperación que ha anunciado el gobierno central como la principal medida para que el país supere la crisis del coronavirus. El responsable autonómico y consejero de Gijón al Norte, la sociedad encargada de la gestión del proyecto de integración ferroviaria, estima muy improbable que se puedan captar esas partidas cuando “todavía” está pendiente hasta la decisión definitiva sobre la ubicación de la futura estación intermodal. En resumen, a su juicio, el plan de vías “tiene pocos visos de llegar a poder ser financiado con esos fondos, por lo menos la totalidad del proyecto”.

Calvo hizo estas manifestaciones en una comparecencia en la Junta General a petición propia, para informar sobre los proyectos de su departamento vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por el programa Next Generation de la Unión Europea (UE). Según indicó, el periodo de ejecución y de madurez que necesitan los proyectos no permite ser optimistas respecto a esta vía de financiación para el proyecto ferroviario de Gijón, por lo que cree que habrá que buscar otras alternativas. No obstante, Calvo sí ve factible que otras infraestructuras pendientes en la región se financien con esos fondos comunitarios.

La alcaldesa, Ana González, había apuntado a estas partidas europeas como una de las fórmulas para financiar, aunque sea en parte, el plan de vías. No obstante, reconoció la existencia de dificultades para acceder a los fondos a a causa de los tiempos y de la situación de un proyecto cuyo estudio informativo no dispone aún ni de declaración de impacto ambiental.

Para el diputado regional y presidente local del PP, Pablo González, las declaraciones de Calvo en la Junta confirman que la Alcaldesa “da palos de ciego, por no decir que nos miente a la cara” respecto a la financiación del plan de vías con fondos europeos. “No saben qué hacer para tapar el robo a Gijón de los 600 millones de euros que tenía que poner el gobierno de Pedro Sánchez, que nos los quita para dárselos a Cataluña”, enfatizó el presidente de los populares gijoneses, que también criticó a la Regidora y a Adrián Barbón, jefe del Ejecutivo autonómico, por “pasarse el balón uno a otro para que no salpique”.

Alternativas

Uno de los acuerdos adoptados en la reunión celebrada este mes por Gijón al Norte consiste en la creación de un grupo de trabajo para estudiar las posibles líneas de financiación del plan. La alternativa de acudir al Banco Europeo de Inversiones (BEI) sigue encima de la mesa, pese a que esta entidad vio poco probable participar en la iniciativa tal y como está planteada en el convenio que aún sigue en vigor. Otra posibilidad, según ha confirmado Ana González, pasa por acudir a la banca convencional, a la vista de que el Ayuntamiento ya ha conseguido acceder a préstamos concedidos al cero por ciento de interés.