“Nos tememos que con la ordenanza de movilidad la idea sea publicarla y después aplicarla a la carta”. Pelayo Barcia, junto al resto de concejales de Foro (Jesús Martínez Salvador y Montse López) y compañeros de partido, inició ayer una campaña por la ciudad para transmitir los puntos que consideran perjudiciales de la nueva norma, que impedirá aparcar en zona azul a partir de 2021 a vehículos que no cumplan los requisitos para obtener una pegatina medioambiental: los diésel de antes de 2006 y de gasolina anteriores al 2000. “Nos preocupa que no se está contando ni cómo obtener las pegatinas, ni los perjuicios de no tenerla, ni lo que implica. Es muy grave que casi 50.000 vehículos no tengan esa pegatina, más los turistas y visitantes que vienen y no puedan aparcar”.