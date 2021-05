Laura Hurlé : “El gobierno local rentabilizó la pandemia para gestionar a su antojo”

Laura Hurlé, concejala de Vox, accedió en 2019 a la Corporación municipal como una de los dos concejales de Vox, el único partido que se estrenó tras las elecciones de ese año. Es trabajadora de una compañía eléctrica.

1 ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor del gobierno local en estos dos años?

Lo mejor, la capacidad de respuesta de alguna concejalía cuando empezó la pandemia. Y lo peor, la lista sería muy larga, pero sin duda el sectarismo y dictadura que ha impuesto la Alcaldesa y la creación de problemas graves donde no había ninguno.

2 ¿Qué ha hecho bien y qué ha hecho mal su grupo?

Eso deberán valorarlo los ciudadanos, pero estamos demostrando a los gijoneses que Vox solo busca mejorar Gijón y la vida de sus vecinos; de todos, independientemente de su ideología o barrio. Somos el contrapunto que hizo falta para que ahora otros se atrevan a alzar la voz.

3 ¿Cómo calificaría el papel de la oposición en su conjunto?

Suspenso. En muchos casos, ni es oposición. Nosostros sí plantamos cara, es algo bien conocido por todos.

4 A nivel personal, ¿qué considera que ha aportado a la política municipal?

Demostrar que esta actividad debe ser una vocación de servicio y que no hace falta perder las formas para hacer oposición. Hacer ver al ciudadano que estamos para ellos, no para el Ayuntamiento o nuestra vida política.

5 La pandemia ha marcado casi todo el mandato. ¿Qué le ha gustado y que ha echado en falta en la gestión municipal?

La gestión municipal poca competencia ha tenido para afrontar este problema tan grave. Más que echar en falta, me molestó profundamente que se rentabilizara una situación tan lamentable para manejar la gestión municipal al antojo del gobierno. Y la falta de agilidad en algunas áreas.

6 De todas las actuaciones en política de movilidad, uno de los temas estrella del mandato, ¿cuál considera la más acertada y cuál la más equivocada?

Por más que trate de encontrar una actuación acertada, me resulta imposible. Gijón era una ciudad sin problemas de movilidad y la han destrozado en ese aspecto. ¿Equivocadas? Todas, sin duda. Estas acciones repercutirán en el comercio, autónomos, vida de la ciudad, etcétera. Y lo peor es que la mayor parte de los ciudadanos aún no están ni informados.

7 Plan de vías. ¿Está dispuesta a apoyar un nuevo convenio con la estación en Moreda? ¿Qué pediría para un acuerdo?

Cuando hay voluntad, todo se consigue. Pero en este punto me siento muy pesimista y creo que, hasta que no se acabe la etapa socialista, Gijón no tendrá ni estación, ni metrotrén, ni nada.

8 ¿Hacia dónde deben ir los fondos europeos? Cite algún ejemplo concreto.

Recuperación del empleo y del tejido industrial. A los ciudadanos no se les deben dar ayudas, se les deben dar los medios que necesiten para conseguir ellos sus propios ingresos.

9 ¿Debe cambiar la estructura interna del Ayuntamiento para ganar en eficiencia? ¿Cómo?

El Ayuntamiento de Gijón es una maquinaria enorme y muy pesada, generalizar es imposible, pero hay áreas que necesitan una revisión completa, sin ninguna duda. Y no debería influir tanto en su gestión la ideología de quien lo gobierna cada cuatro años.

10 ¿Cómo debe ser la relación entre el Ayuntamiento y la sociedad civil? ¿Le gusta el actual modelo de participación?

El modelo de participación se vende mucho, pero realmente no funciona. No hay tanta participación como se quiere hacer ver. Y la participación no debería estar condicionada a la ideología. Los grupos políticos municipales, y especialmente el gobierno local, deben ser accesibles al ciudadano.

11 Pensemos a largo plazo. ¿Cómo le gustaría ver Gijón en 2031?

Gobernada por Vox. Con una tasa de desempleo mínima, con vida y tejido comercial activo. Con libertad para que los ciudadanos circulen por ella como prefieran, sin imposiciones de ningún tipo por parte de nadie. Con un buen transporte público, que sea ágil y eficaz. Como referente de ciudad con calidad de vida y población satisfecha con sus gobernantes.