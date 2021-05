"No podemos bajar la guardia, el VIH puede afectar a cualquiera, no entiende de edad, de sexo ni de condición". Loli Fernández, presidenta del Comité Ciudadano Antisida, quiso ser esta mañana muy tajante en la celebración del XII Memorial Permanente del Sida instalado en el Parque de los Pericones, porque hoy en día, "aún un 13 por ciento de las personas que están infectadas conviven con el virus y no lo saben". Pese a que las cifras de contagios han bajado, se siguen detectando nuevos casos cada año y "siguen muriendo personas, el VIH sigue ahí aunque ahora mismo sólo se hable de la pandemia". Fernández llamó a poner de nuevo sobre la mesa el VIH, porque "sentimos que en estos últimos años está un poco olvidado, casi y ano se habla de esto, y parece que de lo que no se habla, no existe".

En este sentido, el Comité Antisida recuerda que cada año se siguen detectando cada año entre 50 y 70 nuevas infecciones en Asturias, y aunque en los últimos años se ha dado un pequeño repunte en esta cifra, "lo positivo es que cada vez se hacen más diagnósticos". Loli Fernández recuerda la importancia de contar con diagnósticos tempranos para evitar que cuando las personas son diagnosticadas lleguen con el sistema inmune debilitado a los tratamientos. Además "las pruebas son más fáciles de hacer que nunca, en farmacias y en el propio Comité, de forma gratuita, anónima y confidencial, con una prueba de saliva y un resultado en 20 minutos". Por eso, "es muy importante que todo el que haya tenido una práctica sexual de riesgo se haga la prueba, no pasa nada por hacerla", insistió.

El acto sirvió además para dar lectura a los nombres de los fallecidos en los últimos años por Sida, y para recordar que "no olvidamos, que ha habido muchos avances médicos y científicos en los países desarrollados, de manera que con la medicación adecuada las personas con VIH tienen una carga viral indetectable y no transmiten la enfermedad". Lamentablemente, en la otra cara de la moneda las personas con VIH siguen lamentando actitudes "de desprecio e intolerancia", y llaman a que su situación se normalice en los entornos laborales y personales, "actualizando la información existente, porque bien tratado el Sida no impide hacer vida normal".