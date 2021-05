Debacle judicial de los afectados de iDental: “La Justicia nos abandona”

“Estamos muy decepcionados, la Justicia, creemos, no se está portando bien con nosotros. Nos sentimos abandonados”. Lo decía ayer compungida Mónica Merino, líder de la plataforma regional de afectados por iDental –que cerró por quiebra en 2019 provocando un aluvión de demandas de clientes con tratamientos sin terminar y mal ejecutados–, después de que la primera asamblea del grupo tras la pandemia celebrada ayer en Gijón pusiese sobre la mesa lo que ya saben: que están perdiendo todos los juicios en Asturias. Han recibido ya la negativa en una docena de demandas, y sus abogados empiezan a pensar en tirar la toalla si el último par de apelaciones pendientes no salen adelante.

Los afectados se muestran también “indignados” con el trato recibido por la consejería de Salud y el presidente Adrián Barbón. “No nos están defendiendo ni apoyando. Ya no sabemos qué hacer. Tenemos a compañeros que llevan dos años sangrando por la boca y nadie hace nada”, criticó Agustín Fernández, otro representante de la asociación, que explicó que el único logro judicial logrado es que los bancos que les cedieron los préstamos para los tratamientos anulen las deudas pendientes. “Pero las sentencias solo culpan a iDental, no a los odontólogos, y a las financieras no se les exige pagarnos nuestro tratamiento. No queremos indemnizaciones; solo que nos arreglen la boca”, zanjó.