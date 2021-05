San Lorenzo pasará otro verano sin casetas ni hamacas para asegurar espacio

Los tres arenales urbanos, que el próximo martes, día 1, empezarán a contar con servicio diario de salvamento, pierden aforo con la subida de la marea, sobremanera en la playa de San Lorenzo, donde el aforo en una superficie total pasa de las 298.500 personas, aproximadamente, en bajamar a las 48.386 con pleamar. Unas cifras que se reducen sensiblemente a la hora de mantener la distancia de seguridad entre grupos. De hecho, la única zona de arena seca que, por lo general, se mantienen ajena a las mareas es donde tradicionalmente se instalan casetas y hamacas, que sí está previsto desde el Ayuntamiento que para el verano de 2022 se vuelvan a instalar con normalidad.

En lo relativo al control de accesos todavía no hay una decisión firme sobre la mesa, más allá del deseo compartido de que no sea necesario ese trabajo en las escaleras de los arenales. No obstante, desde Asata, ya han mostrado en reiteradas ocasiones su disponibilidad y preparación para cumplir de nuevo con el cometido si así se lo solicitan desde el gobierno local tras la exitosa experiencia del año pasado, que contó con hasta 37 acomodadores.

Los que sí estarán al completo serán los miembros del equipo de salvamento que lidera Flor Palacio. De hecho, esta pasada semana desde el Ayuntamiento se aprobó la segunda bolsa de refuerzo de personal con 18 socorristas acuáticos, seis lancheros y otros cinco auxiliares de playa. La plantilla se irá incorporando progresivamente. La primera quincena de junio, por ejemplo, San Lorenzo contará con doce socorristas, seis lancheros y un auxiliar, mientras que Poniente y El Arbeyal tendrán dos socorristas y un auxiliar cada una.

La plantilla al completo llegará a partir del 15 de junio, momento en el que el servicio se extenderá también a las playas rurales de Los Mayanes, Cervigón, Peñarrubia y Estaño, con un socorrista en cada playa que se mantendrá hasta el 31 de agosto. La temporada de baños, no obstante, se mantiene como es habitual hasta el 30 de septiembre.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha retomado ya la campaña de control de la calidad de las aguas con una recogida de muestras en doce puntos de la bahía el pasado 17 de mayo. Los resultados de los análisis, realizados por el servicio de Calidad y Vigilancia Ambiental del Ayuntamiento, han concluido que todas las zonas son aptas para el baño, “con una calidad de las aguas excelente”, de acuerdo con la clasificación establecida en la ley sobre esta materia. Los puntos de análisis son dos en Poniente y dos en El Arbeyal, y cinco en San Lorenzo (escaleras 4, 8 y 12, Vahones y Rinconín). Estos controles seguirán tomándose semanalmente entre el 4 de junio y el 30 de septiembre para determinar los niveles de bacterias.

Recogida de plásticos por el Día Mundial de los Océanos

El Gijón Basket volverá a cumplir con el medio ambiente liderando una recogida de plásticos y micro residuos de la playa de San Lorenzo el próximo domingo, día 6 de junio, para conmemorar el Día Mundial de los Océanos, fijado por la asamblea general de las Naciones Unidas el 8 de junio. “Demos recordar a todos el papel importante que tienen los océanos en la vida cotidiana. Son los pulmones de nuestro planeta, la mayor parte del oxígeno que respiramos, una fuente importante de alimentos y medicinas y una parte esencia de la biosfera”, reconocen desde el club gijonés, que ha vuelto a convocar a todos sus socios, aficionados al baloncesto y ciudadanos para acudir al evento. En la cita, prevista desde las 11.00 horas en los Jardines del Náutico, también colaboran el Grupo Corinto y Coca Cola, el Ayuntamiento de Gijón, el equipo Genuine de la Fundación Escuela de Mareo Real Sporting de Gijón, el Fodeba, el grupo natación Rampa2 y el grupo de montaña El Cumal. “La salud del océano está íntimamente ligada a nuestra salud”, destacan desde el Gijón Basket para animar a participar en la recogida residuos.