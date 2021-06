Un cabaret de homenaje a la copla

A Nerea Vázquez ya no le queda esa duda de si quiere más a papá (cantar) o a mamá (actuar). Gijonesa de La Camocha, y residente en El Llano, ha conseguido con su último trabajo “Casting, el diario musical de Nerea Vázquez”, cumplir su sueño de representar un espectáculo de cabaret, que se podrá ver este jueves en el teatro Jovellanos (19.30 horas).

“Es como un concierto teatralizado o una obra de teatro musicalizada, en la que la historia parte de que yo misma me presento a un casting, las cosas no salen como se espera, y a partir de ahí mi mente crea un público imaginario. Suceden a partir de ahí un montó en cosas y escenas de textos que siempre quise representar, como ‘Lisístrata’, ‘Fuenteovejuna’ o ‘Helena de Trooya’”, explica sobre el argumento de la obra, que ha producido Nerea Vázquez en su compañía “Saltantes Teatro”, y en la que ha puesto la idea, además de actuar junto a Arantxa F. Ramos, Bea Canteli, Manu Lobo y Paula Mata. El director de la obra es Miguel Cegarra.

¿Qué le va a transmitir “Casting” al espectador? “Muchas ganas de pasarlo bien y cantar desde su butaca”, cuenta Nerea Vázquez. “Hay canciones españolas conocidas por todo el mundo y el público es como un personaje más”, resalta Vázquez. “Siempre me gustó cantar y actuar, aquí cumplo mi sueño de combinarlo”, añade.

“Casting” sirve también como una obra de homenaje a sus abuelos. “En mi casa se escuchaba mucha copla, es un género que me encanta porque cada canción es como una historia. Me lleva a recordar cómo lo hacían las folclóricas de antes, que lo peleaban y sufrían tanto”, indica Nerea Vázquez. “Mi abuela es mi musa, y su voz, junto a la de mi abuelo –que falleció hace 16 años– sale grabada durante la representación. Mis abuelos han sido mi inspiración”, añade.

La obra se estrenó en Avilés el pasado mes de octubre. Ahora llega a Gijón, a su ciudad, para cumplir un sueño. “En casting digo que no creo en Dios, no sé si existe, pero sí que existe la fe. Estudié en las Ursulinas, una vez le pregunté a una monja que es la fe, pero no sabía explicarlo bien, decía algo así que era como el amor a Dios. Ahora si sé explicarle a mi hija lo que es la fe, si tu confías que Dios, Alá, Buda o una botella de plástico te vaa ayudar, al final te ayudan, porque peleas y luchas por lo que te gusta. Para mí eso es la fe, las ganas de que si tu quieres lo consigues”, indica Nerea Vázquez.

Conocida ahora por su participación en un programa televisivo de la televisión autonómica, Nerea Vázquez se refugia en el teatro para disfrutar de su pasión de actuar. “El teatro es el arte del aquí y ahora, todo lo que sucede es nuevo. La tele ahora la hago en directo, con público, y hay sensación de nervios que agradezco, si no tienes esa percepción de que es un medio frío y rara, porque a mí lo que me gusta es el compartir con el público las emociones”, concluye.