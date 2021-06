Las distinciones de Gijón: Xosé Bolado, compromiso con la llingua y la cultura

Nacido en Oviedo en 1946, pero vecino de Gijón durante gran parte de su vida, Bolado fue además Académico de la Llingua Asturiana desde 1988 y presidente del Ateneo Obrero desde 1987 a 1994, centro que ayudo a recuperar del ostracismo. Además, dirigió la revista “Lliteratura”, desde 1990 a 2017. Y más recientemente donó al Ayuntamiento de Gijón el mayor fondo documental que existe en el país sobre Rosario Acuña. “Si algo tenía es que siempre fue muy paciente y perserverante en la lucha política, nunca se desanimó, pero en la vertiente literaria fue quizás donde más disfrutó”, recuerda Emilia Vázquez.

La conciencia y la defensa de la llingua asturiana y de la cultura autoctóna fue una de sus primeras luchas. En 1982 con el Estatuto de Autonomía se llevó su primera decepción, al no fijarse la oficialidad. “Sintió frustración, pero no desánimo”, desvela Vázquez. Ahora, cuando la oficialidad del asturiano parece acercarse, con un consenso entre la mayoría de los partidos de la Junta del Principado, Bolado tendría una visión de prudencia. “Lo afrontaría con esperanza, pero a la vez con desconfianza y escepticismo”, confiesa Paz Fonticiella, profesora de Llingua Asturiana, y compañera de Bolado en la Academia, la revista “Lliteratura” y el Ateneo Obrero. “Me quedo con que tenía un sentido crítico inmenso y que siempre estaba dispuesto al diálogo”, relata Fonticiella, antes de descubrir otras de sus pasiones: “En la literatura abarcaba todos los puntos de vista, porque era creador, crítico, ensayista e investigador, pero es que además era una persona curiosa y poliédrica, todo un apasionado del cine, el teatro, la música y la pintura”.

Xosé Bolado se inició en el mundo cultural en la década de los setenta, en el club “El Texu”, hasta que en los ochenta formó parte de los inicios del Ateneo Obrero. “Consiguió aglutinar a mucha gente joven”, rememora Luis Pascual, actual presidente de la entidad, y con el que coincidió en sus primeros años. “Con una simple conversación te convencía, veías que era muy natural, y era capaz de atraerte. Además, tenía la capacidad de escuchar mucho”, subraya. “Es que era muy carismático”, interviene Fonticiella.

Poeta en asturiano y en castellano, antólogo y crítico literario, fue autor de obras como “Antoloxía poética del Resurdimientu” (1989). “Repetía que prefería decir resurdimientu que surdimientu, porque comentaba toda la literatura en asturiano de los años setenta tenía unas fuentes, como Pepín de Pría o el Padre Galo”, señala Fonticiella, con la que compartió también los cursos de asturiano de la Academia de la Llingua. “Tenía una ironía fina, era bromista y guasón, que eso muchas veces se ha hablado poco, de lo que le gustaba el enredo”, rememora.

El 29 de junio Xosé Bolado no podrá recoger la medalla de oro. Pero sí que para los que le conocieron servirá ese día para disfrutar de un reconocimiento a toda su implicación y trabajo en una ciudad de la que se enamoró desde que llegó a trabajar como profesor en el Instituto Feijóo. “Dentro de la pena tan profunda de que no esté con nosotros, es algo que nos ayuda a sacar una sonrisa esta distinción”, indica Fonticiella. “Es una gran satisfacción, pero también te quedas con esa pena de que no se hubiera dado antes para que estuviese presente”, concluye Vázquez.