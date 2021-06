Hay un eje del que no se han separado Maria Arnal y Marcel Bagés desde que iniciaron su camino musical hace ya seis años. La tradición forma parte de su modo de entender su particular paisaje sonoro. “Clamor”, su último trabajo, que ha visto recientemente la luz, será el eje de su concierto en Gijón, en el teatro de la Laboral, este sábado a las 19.30 horas. “No solo sonarán los últimos temas, sino también los más reconocibles, con algunos arreglos para adaptarnos a la nueva sonoridad”, explica Maria Arnal.

“Remescles, acoples y melismas” fue el primer trabajo, en 2015, de este dúo catalán. Le siguieron en 2016 “Verbena” y en 2017 “45 cerebros y 1 corazón”. “La gira del último disco se alargó un poco más, y en medio tocó la pandemia. Teníamos muchas ganas de volver con un nuevo trabajo”, señala Arnal. “Estaba cerrado antes del confinamiento, pero lo hemos seguido trabajando y esculpiendo, y algunos temas han aparecido en ese periodo”, indica.

“Clamor” cuenta con “dos polos muy distinguibles” respecto al eje musical con el que Arnal y Bagés iniciaron su trayectoria musical. “Cambia en el aspecto rítmico y que está muy trabajado desde lo electrónico. Y por otro lado existe una parte más coral, con voces duplicadas que abrazan y acompañan”, cuenta Arnal. “Hay mucha polifonía y rítmica, son las dos columnas fundamentales. El primer disco era un sonido mucho más desnudo y ahora es más exuberante, diría incluso que exagerado”, subraya.

El guiño a la tradición se mantiene constante. “Hay muchas rimas que pertenecen a la música popular”, indica la cantante catalana, a la que le satisface que han cumplido con el proceso evolutivo soñado. “Teníamos una intuición de por dónde queríamos ir cuando empezamos. Siempre existen dudas e inseguridades, y este último trabajo nos ha traído muchos momentos de dudas, porque teníamos una ambición muy grande, pero la satisfacción final es enorme”, relata.

La vuelta a los escenarios les permite recuperar las emociones con las que la música les cautiva. “Es una especie de regalo, me siento como si de repente pudiera sacar emociones de la gente”, indica Maria Arnal sobre el contacto con el público, del que evita hacer comparaciones con el pasado. “Es simplemente distinto a antes de la pandemia, no me gusta la idea de volver a reunirnos y recordar cómo solía a ser, en esa comparativa siempre será raro. Lo veo como una oportunidad para inventarnos otras formas de conectar, no que anulen lo que hemos vivido, sino que lo refuercen. Es algo muy mágico”, subraya.