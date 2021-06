El Ayuntamiento de Gijón esperará al resultado de la reunión convocada esta semana desde la Federación Asturiana de Concejos (FACC) con la asistencia de todos los municipios de costa antes de decidir si se plantea o no algún sistema de control de accesos a las playas gijonesas para cumplir con las medidas de seguridad por el covid-19, como se hizo el año pasado incorporando un servicio de acomodadores con personal de Asata, la entidad que gestiona el equipo de serenos de la ciudad. “Vamos a ir a esa reunión, y a partir de lo que nos digan tomaremos la decisión. No queremos adelantar acontecimientos”, explicaba ayer la Alcaldesa, la socialista Ana González. Lo que no habrá seguro en el arenal de San Lorenzo son ni hamacas ni las tradicionales casetas para garantizar más espacio, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA.

Pero sin adelantar acontecimientos, la regidora gijonesa sí indicó que “personalmente creo que este verano es distinto”. “Es distinto y necesitamos que sea distinto. Eso supone que no se trata de replicar lo hecho el año pasado. Hay que reconocer que el momento epidemiológico que vivimos es distinto", apuntó. González ejemplificó esa diferencia entre uno y otro verano con un “en breve esperamos que nos quiten la mascarilla y el verano pasado lo que nos decían era que nos pusiéramos la mascarilla”, valoró.

Por eso, más que el coste económico para las arcas municipales de tener acomodadores u otros sistemas de control de accesos en los arenales de Gijón, lo que a la Alcaldesa le preocupa es tener clara la necesidad de esa excepcionalidad. ¿Es necesario este año? "El año pasado claramente era necesario. Este año vamos a verlo”, indicó la regidora.

Desde el Ayuntamiento de Gijón no se está solo al tanto de lo que se pueda hacer en otras playas asturianas dependientes de otros ayuntamientos. También se está haciendo un repaso de lo que se hace en otras comunidades autónomas. “Estamos mirando las soluciones en otros territorios y hay de lo más variado. Desde los que repiten lo hecho el verano pasado a los que plantean el acceso libre a la playa y sólo la cerrarían en caso de que estuviera muy colmatada y por la determinación de la Policía Local”, describió.

A falta de concretar la presencia o no de acomodadores de playa este verano en El Arbeyal, Poniente y San Lorenzo, lo que sí ya está claro es que el arenal de San Lorenzo volverá a quedarse este verano sin casetas ni hamacas.

Hoy, uno de junio, las tres playas empezarán a contar con el servicio diario del equipo de salvamento. Al resto de los arenales ( Los Mayanes, Cervigón, Peñarrubia y Estaño) se llegará el día 15.