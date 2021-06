La ITV de Granda dispara la tensión entre Ayuntamiento y Principado: “Que lo expliquen”

“Hemos hecho un intento de resolver la polémica y el Principado ha rechazado la última solución que podíamos ofrecerle. Esperamos que accedan a la petición de reunión de los vecinos y se lo expliquen a ellos directamente”. Con esas palabras se refirió ayer la portavoz del gobierno local, Marina Pineda (PSOE), al malestar que ha generado en el Ayuntamiento la decisión del Principado de seguir apostando por Granda para ubicar la estación de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), rechazando la opción de permutar la finca adquirida a La Cooperativa por dos solares municipales en el polígono de Lloreda debido al aumento de los costes y los plazos. Unas razones autonómicas que la oposición local en bloque considera “carentes de rigor”, por lo que todos los partidos emplazan al Ayuntamiento a no conceder la licencia de obras a Itvasa, el último escollo que debe superar el Principado para abrir en Granda la instalación.

A ese asunto se refirió ayer Pineda, que recordó que el Consistorio está analizando el proyecto modificado remitido por Itvasa, empresa íntegramente participada por el Principado. La portavoz incidió en que si el plan cumple las exigencias, al gobierno local no le quedará más remedio que dar la licencia. “La concejala de Urbanismo (Dolores Patón) resolverá conforme a lo que digan los técnicos municipales. Si rechazamos una propuesta positiva de los técnicos estaríamos prevaricando y no estamos dispuestos a hacerlo”, incidió Pineda, que recordó que la futura estación se ubicaría en suelo de uso industrial.

“El Ayuntamiento no tenía ningún interés por adquirir la parcela de Granda que antes había sido de Famila, pero ofrecimos al Principado su permuta por dos parcelas en Lloreda para buscar una solución”, puntualizó Pineda, después de que ayer llegara la confirmación formal de que el Principado rechaza esa opción. Itvasa sigue apostando por Granda, ya que el hecho de que la parcela ya tenga una nave construida facilita el proyecto. Itvasa compró la propiedad de Granda a La Cooperativa por 900.000 euros, mientras que cada una de las parcelas ofrecidas por el Ayuntamiento estaban tasadas en 1,5 millones con opción a segregar.

Ningún partido de la oposición aceptó ayer los argumentos esgrimidos por Itvasa para rechazar la permuta de terrenos. “Lo que ofrecía el Ayuntamiento era una salida digna al despropósito de querer ubicar una ITV en Granda”, consideró el concejal de Ciudadanos Rubén Pérez Carcedo. “Itvasa vuelve a incidir en su error y a pesar de ser una empresa pública, sus decisiones se adoptan de espaldas al interés general. No muestran sensibilidad al rechazo ciudadano”, opinó el edil del partido naranja. “Solo cabe esperar que el Ayuntamiento rechace la instalación en Granda y no conceda la licencia ya que hay motivos legales y técnicos suficientes para no concederla”, remató Pérez Carcedo.

El portavoz municipal de Foro, Jesús Martínez Salvador, tampoco comulgó con las razones ofrecidas por Itvasa y trasladadas hace dos días vía telefónica por el consejero de Industria, Enrique Fernández, a la alcaldesa, Ana González. “Carecen de rigor”, puntualizó Martínez Salvador. “No tiene sentido hablar de costes porque no se están teniendo en cuenta las condicionales que el Ayuntamiento debería exigir para acondicionar todos los accesos y preparar la zona para el flujo de vehículos que va a tener”, aseveró. Para Martínez Salvador tampoco tiene sentido hablar de plazos porque “los que maneja el Consistorio para conceder una licencia son casi tan abultados como los de Itvasa para entregar el contrato de compraventa de la parcela de Granda”, indicó.

Laura Tuero, portavoz municipal de Podemos-Equo, abogó por una solución de consenso. “Ayuntamiento y Principado, máxime teniendo en cuenta que al frente hay personas del mismo color político, deberían negociar para buscar una solución a este problema que ellos han generado”, apuntó. “Parece que les importa bien poco la calidad de vida de los vecinos de Granda”, lamentó.

“Ya es hora de dejar de echar balones fuera”, clamó el portavoz del Partido Popular, Alberto López-Asenjo, quien tampoco acepta las razones ofrecidas por Itvasa. Para el popular, el coste de abrir la estación de la ITV en Granda “debe mirarse en su conjunto”. “No se puede decir que sale más barato cuando en dos o tres años el Ayuntamiento o el Principado, con dinero público, van a tener que hacer obras de accesibilidad”, explicó. En cuanto a la razón de los plazos, López-Asenjo la consideró paradójica porque “ya estamos fuera de todos los que estaban previstos”.

Vox preguntó ayer en la comisión de Urbanismo sobre las leves modificaciones en el documento para obtener la licencia remitido por Itvasa al Ayuntamiento. Eladio de la Concha, su portavoz, trasladó la responsabilidad al Consistorio. “La Alcaldesa debe defender los intereses ciudadanos ante la administración regional, aunque esta sea de su propio partido”, aseguró. “Por las respuestas que vienen dando hay un claro interés de la administración socialista, con disculpas de legalidad y rentabilidad económica, de que la ITV se instale en Granda”, remató.

“Es ridículo que no acepten”, lamentan los vecinos

Los vecinos de Granda acogieron ayer con estupor la postura del Principado de rechazar las permutas ofrecidas por el Ayuntamiento a Itvasa. “Es ridículo que no acepten”, criticó Pilar Granjo, la portavoz de la plataforma contra la ITV de Granda. “Se lo han puesto en bandeja de plata y siguen empeñados en la parroquia. Con la ley en la mano entendemos que el Ayuntamiento no debe conceder la licencia”, añadió Granjo. La plataforma prepara nuevas movilizaciones y se mantiene firme en su decisión de ir a los tribunales si el gobierno local concede la licencia.