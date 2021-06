“En el ocio nocturno no se podrá avanzar mientras tenga horario de sidrería”

Paco García (París, 1975) es hostelero desde que sus padres abrieron un local en la calle Roncal. Contaba antes de la pandemia con 246 empleados a su cargo en los locales que regenta. Mañana reabre en Fomento la discoteca La Buena Vida, que fue el primer gran local de ocio nocturno de Asturias que registró un brote de coronavirus el verano pasado. Tras varios meses cerrado, regresa a la acción incluyendo un restaurante de comida italiana que abre hoy.

–¿Cómo recuerda el momento en el que se detecta el positivo de un camarero de su local?

–Fue un episodio muy difícil. El virus vino importado de fuera y un camarero que atendió a unos clientes se contagió. Cerramos 19 días y volvimos a abrir, pero mucha gente nos acusaba de no haber sido responsables. La gente era reacia. De ahí que volver a abrir ahora sea para nosotros como volver a empezar.

–Se realizó un gran cribado, con miles de personas.

–Fuimos los primeros a los que nos pasó. Salimos en todos lados. Se hicieron cerca de 15.000 pruebas. Mucha gente llamaba y todo el mundo quería hacerse la prueba.

–¿Le llamó alguien del Gobierno regional?

–No, y nos anunciaron en todos lados. No es normal que un político diga el nombre del local. Fue un sinvivir. En la reapertura pasamos a facturar un diez por ciento de lo que hacíamos y con 45 empleados. Por eso, tuvimos que cerrar. Gracias a las personas a las que alquilamos el local, a los proveedores y a los créditos hemos logrado salir adelante.

–¿Qué opina de las nuevas plataformas hosteleras que han surgido tras las restricciones?

–La patronal Otea tuvo que callar mucho en el primer confinamiento. Se me ocurrió hacer lo de bares de Asturias, una página de Facebook que tuvo mucho éxito. En una semana, 14.000 personas le dieron a “me gusta”. A partir de ahí llegaron Asturias Suma y Hostelería con Conciencia. Todas esas asociaciones son buenas y vienen para aportar. Cada una lo suyo.

–En Otea Gijón hay una nueva junta local.

–Así es. Tienen un equipo nuevo, recién formado. A ver qué tal va.

–¿Qué opina de las restricciones al ocio nocturno?

–Los medidores de CO2 cuestan 50 euros y no todo el mundo se puede permitir tenerlos. Pero no es algo lógico, porque los locales suelen tener aire acondicionado y extracción de humos. Teniendo las puertas abiertas, la calidad del aire ya es buena. Me molesta más el control de acceso, porque en un autobús no se toma el nombre de la gente que entra y tampoco se hace en los supermercados.

–Prosiga.

–El gran problema del ocio nocturno es que abriendo hasta la una de la mañana no se puede trabajar porque es el mismo horario de cierre que tiene una sidrería o un restaurante. Encima, abrimos los locales con negociaciones que teníamos con nuestros caseros. ¿Qué les decimos ahora, que ya podemos abrir? ¿Cómo vamos a facturar si cerramos a la misma hora que una cafetería?

–La zona de Fomento encara su gran reforma. ¿Usted por qué apuesta?

–Todo lo que aporte, bienvenido sea. Fomento ha sufrido un desgaste y necesita un cambio para convertirse en el motor de la ciudad. El paseo es impresionante, pero no tiene atractivo porque acaba en el muelle. Falta verde. Hace falta un cambio. La obra será bienvenida.