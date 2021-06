El alumno del Jovellanos que tributó un trabajo a su abuelo, “niño de la guerra”

Alumno de Bachillerato Internacional del IES Jovellanos, presentó el trabajo “La Guerra de España, 1936-1939. Evacuación de la población infantil en el frente Norte”, basándose en su abuelo, Fernando Menéndez, “que fue uno de los niños que salieron desde El Musel huyendo del conflicto”, explica.

“Se fue porque su padre había sido concejal en la República y fueron perseguidos”. “Mi abuelo terminó en Francia, allí estuvo varios años y aprendió a hablar bien el idioma, hasta que regresó de nuevo a Gijón”, añade. Falleció en el año 2007, pero dejó un legado familiar que su nieto ha querido honrar en forma de investigación, y no es el único. “Uno de mis primos también hizo un trabajo sobre el tema hace tiempo”, revela.

“Es un repaso por una historia que, aunque parece que hace mucho que pasó, en realidad fue hace no tantos años, y no debería olvidarse tan fácil ni tan rápido”, subraya, encantado con un premio que “no me esperaba”. “Es cierto que los profesores me animaron a presentarlo porque creían que tenía posibilidades”, matiza. Un buen empujón en plena preparación de la EBAU, tras la que espera estudiar el doble grado de Periodismo y Humanidades.