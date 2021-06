El Real Club de Tenis de Gijón construirá dos pistas de tenis cubiertas en la finca de El Cañaveral y una cancha de pádel en un espacio libre junto a las cinco actuales. Esas son las líneas maestras de la ampliación, adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, de la entidad que preside Tito Cueto-Felgueroso, que ayer celebró su asamblea general de socios. Al encuentro asistieron 40 abonados que aprobaron por unanimidad un presupuesto de 1.051.000 euros y validaron las cuentas de los ejercicios 2019 y 2020. Estos años se cerraron con un superávit de 122.00 y 197.000 euros, respectivamente. “Esas cantidades se destinarán a inversiones y diferentes reformas”, apuntó Cueto-Felgueroso.

La asamblea fue el primer gran encuentro de los abonados de la entidad ubicada en Somió desde que comenzó la pandemia. El encuentro se desarrolló con normalidad y todos los puntos del día fueron aprobados sin que ni siquiera hubiera abstenciones. Uno de los más esperados eran los detalles que Cueto-Felgueroso tenía que ofrecer acerca de la ampliación del club. Estas obras significarán la construcción de dos nuevas pistas de tenis cubiertas y de tierra batida que se erigirán antes de que acabe el mandato del actual presidente en la finca de El Cañaveral, los terrenos adquiridos por el club en 2017. Actualmente, el Club de Tenis cuenta con ocho pistas para este deporte. Tres son para la escuela y cinco para socios. Una de ellas es cubierta. Además, la entidad construirá otra cancha adicional de pádel, que se sumará la las cinco ya existentes. Estará en la misma zona que las anteriores.

La ampliación contempla una reforma del local social. “Se arreglarán las oficinas, la zona de la conserjería y se hará el edificio más accesible”, precisó el dirigente. El coste total de este proyecto está por definir. “Pedir un presupuesto ahora es una locura porque hoy estamos en un máximo histórico de precios de materias primas”, añadió el mandatario, quien también desveló que se construirán nuevas zonas infantiles y se acometerán mejoras en la piscina para niños.

Respecto al impacto de la pandemia, Cueto-Felgueroso se mostró prudente. “En términos económicos el impacto fue casi cero. Pero solo ha terminado el 2020, el coronavirus aún sigue y hasta que no se acabe no se podrá evaluar realmente su impacto”, apuntó. Por otro lado, el Real Club de Tenis celebrará el 60.º aniversario de su fundación el próximo mes de septiembre. Está previsto que la entidad haga un homenaje a sus socios, aunque todo dependerá de la situación sanitaria. “Se están pensando diferentes actos, pero no me puedo comprometer a nada por ahora porque no sabemos la evolución de la pandemia”, zanjó Cueto-Felgueroso, que ayer puso al día al Real Club de Tenis tras la celebración de su asamblea.