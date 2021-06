Juancho Marqués: “El rap es como mi comida favorita, no se puede tener a diario”

Juancho Marqués, aunque su retiro para crear ha sido más corto de lo esperado, se muestra satisfecho con el resultado. “Nunca había podido realizar un proyecto con tanto margen, y tan ambicioso”, relata sobre su último trabajo, grabado en Galicia, que se encuentra en fase de edición y que próximamente verá la luz. Aunque el público del concierto de mañana en Gijón aún se quedará sin oír ese nuevo sonido, Marqués desvela que seguirá manteniendo su línea de probar nuevos registros diferentes al rap. “Antes de la pandemia pensaba hacer un proyecto de rap, pero al final no ha sido así”, indica, antes de añadir: “Al principio tenía una fase en la que quería alejarme del rap, pero era un poco más bien de búsqueda personal, de acercarme a otros género. El rap es de lo que vengo y lo que siento, lo que más cómodo me siento. Es como mi comida favorito, que no se puede tener para comer todos los días. Tengo que explorar también otros registros”. Estudiante de Sociología, su vida cambió cuando en los últimos cursos la música se cruzó en su camino.