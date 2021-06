La oposición en la Junta tratará de que el Principado acepte llevar la ITV a Lloreda

La concesión de la licencia para la ITV de Granda sigue en mano de los técnicos municipales del Ayuntamiento. El proyecto aún debe tener el visto bueno de Urbanismo y el de la Sección Técnica de Actividades, una vez que el área de Movilidad haya coincidido con el Principado al concluir que la infraestructura “no provocará conflictos de tráfico en la zona”. La inclusión de los datos relativos a los tráficos que la estación creará en la parroquia ha sido una de las correcciones que Itvasa ha realizado en el proyecto, ya que esos números no estaban presentes la primera vez que la firma inició el proceso para obtener la licencia.

Itvasa fija en 451 los desplazamientos diarios hasta la instalación. Una cifra que los técnicos dan por buena, en base al número de líneas, el horario de apertura y los ratios. Según recogen en su informe, esa cifra hace que “no sea exigible el Estudio de Movilidad Generada”. También consideran que la estación tiene fácil acceso y no provocará conflictos de tráfico en la zona. Para lo primero, se basan en que compartirá entrada con el matadero municipal y en que la segunda ITV del concejo no inspeccionará vehículos pesados. “Comparte accesos con una nave en la que operan vehículos pesados de grandes dimensiones y la tipología vehículos inspeccionados de menos de 3.500 kg de Masa Máxima Autorizada no presentan problemas para acceder a las instalaciones”, afirman. Respecto a los problemas de tránsito, los técnicos estiman que dentro de la parcela hay espacio suficiente para los vehículos que acudan a la revisión y cifran el tráfico imputable a la instalación en el 22 por ciento del total, pasando en el camino de La Perdiz de 1.600 vehículos al día a 2.050. “Este aumento no supone un problema de circulación”, concluyen.

Con este informe en la mano, la estación de la ITV no entra en cuestiones de movilidad en conflicto con el Real Decreto 920/2017, que regula las ITVs. De ahí que la proposición no de ley de IU, que se registró horas después de que el Principado rechazara la permuta de los terrenos, pueda ser el último escollo para que Itvasa se asiente en Granda, para disgusto de los vecinos, gobierno local y oposición. Ayer, Ciudadanos, en palabras de su concejal Rubén Pérez Carcedo, consideró que el informe de los técnicos de movilidad “adolece de importantes carencias” porque “minimiza el aumento del tráfico en el camino de La Perdiz” y porque precisamente al compartir accesos con el matadero “es lo que resta accesibilidad”.

En la exposición de motivos de la proposición no de ley, Ángela Vallina manifiesta que la propuesta del Ayuntamiento de Gijón “resuelve el problema planteado mediante una solución que no genera ningún perjuicio público y que ha sido satisfactoriamente acogida por los vecinos de Granda”. Unos vecinos que ya iniciaron hace semana contactos legales para que en caso de que la estación logre la licencia presentar batalla en los tribunales para frenar la obra.