“No hay intención de vender la Escuela de Fútbol. Seguirá siendo suelo municipal para uso deportivo”. Así se expresó ayer el concejal de Deportes, José Ramón Tuero, sobre la prórroga del contrato de arrendamiento de la Escuela de Fútbol de Mareo al Sporting, que seguirá siendo el inquilino de la instalación durante el próximo lustro tal y como reflejaba el acuerdo suscrito en 2011 entre el club y el Ayuntamiento.

Lo que ya no tiene el club rojiblanco, aunque sí lo solicitó, es la opción de compra en exclusiva de Mareo. Mantener ese derecho era una opción que excluía el acuerdo el acuerdo firmado en mayo de hace diez años. Eso quiere decir que, en teoría, Mareo pasa a ser una propiedad disponible para cualquier persona o entidad interesada. Eso sí, Tuero descartó ayer Mareo vaya a cambiar de manos. “Pensamos en 2011 que el club podría recomprar la instalación en los próximos diez años. No ha sido así y no pasa nada. En cinco años habrá que negociar un nuevo alquiler, pero a Mareo pocos más caminos le veo que no sean el del Real Sporting de Gijón”, afirmó.

El concejal de Deportes compareció ayer en el salón de recepciones del Ayuntamiento para presentar una nueva campaña suscrita entre el Patronato Deportivo y la Unión de Comerciantes. La iniciativa programará un calendario de actividades deportivas de iniciación al aire libre en el mes de junio con el objetivo de incentivar la actividad física y la compra de material en los comercios de Gijón.

Las actividades son las siguientes. El 9 de junio, a las 17.00 horas, en la plaza de La Serena, una salida de marcha nórdica. El 16, también a las 17.00 horas, en los jardines del Náutico, habrá una clase de taichí. A las 12.00 horas, en el paseo del Muro junto a la escalera 14 está prevista una clase de gimnasia de mantenimiento. Por último, el 30 de junio, en Poniente y a las 17.00 horas, habrá una clase de golf. En la iniciativa participan además 500 comercios de la ciudad que organizan un sorteo de 120 cheques regalos valorados en 50 euros para gastar en material deportivo. “Gijón es una ciudad que se identifica con el deporte y queremos animar la vuelta a la actividad con deporte”, aseguró la gerente de la Unión de Comerciantes, Carmen Moreno.