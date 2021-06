El concejal del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Gijón Rubén Pérez Carcedo ha pedido a la alcaldesa, Ana González, un posicionamiento político claro contra la nueva estación de ITV en la parroquia de Granda. "Echamos en falta un posicionamiento político claro de la alcaldesa en contra de una ITV en Granda con independencia de si es legal o no", ha afirmado Pérez Carcedo, que ha valorado el "cambio de actitud" del gobierno local que ahora parece que se posiciona en contra del proyecto de ITVASA en la parroquia de Granda.

El concejal ha afirmado que el informe de movilidad elaborado por los técnicos del Ayuntamiento de Gijón "adolece de importantes carencias" que le impiden ser tenido en cuenta como concluyente para validar que la ITV se ajusta a las exigencias legales. Según ha detallado, se incumplen los apartados relativos a que la estación esté situada en un lugar de fácil acceso y que no provoque conflictos de tránsito en la zona. Pérez Carcedo ha indicado que el informe se refiere exclusivamente al camín de la Perdiz, cuando el que realmente llegaría a la nueva instalación es el camino de la Braña a Granda, que no aparece en ningún estudio.

Además, no se tienen en cuenta las características de las vías, que son caminos rurales, y se minimiza el incremento de tráfico que conllevaría esta actividad. El tráfico obligaría al Ayuntamiento a acondicionar la zona, ha continuado Pérez Carcedo, que ha indicado que en los informes no hay referencias a la seguridad vial, ni a problemas de contaminación y ruido. Ciudadanos considera que la actividad de la ITV afectaría de manera negativa al matadero y a su posible crecimiento futuro El edil ha considerado que hay "motivos suficientemente claros y contrastados" desde el punto de vista técnico y legal para no otorgar la licencia", por lo que le ha pedido al ejecutivo local que abandone la "condescendencia sobre ITVASA y explore estos elementos en su justa medida" para no otorgarla.

Por su parte, el portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, ha considerado que el Ayuntamiento "intenta escurrir el bulto" al reclamar un informe al Principado sobre la posible contaminación del suelo, cuando "tiene que decir claramente que no quiere una ITV en Granda" "El Ayuntamiento se está escudando en el Principado para no hacer lo que tiene que hacer", ha criticado Martínez Salvador, que ha apostado por "coger el toro por los cuernos" y romper el contrato de compraventa La representante de los vecinos en contra de ITV Margarita Simón no ve razonable que se quiera instalar la ITV en la parroquia de Granda, porque va a suponer "intoxicar la zona rural" Simón, que ha invitado a la alcaldesa a acudir con ella a conocer la zona, ha afirmado que si sigue para adelante el proyecto quizá tengan que movilizarse de otra manera o acudir a los juzgados.