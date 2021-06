El portavoz de Foro en el Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha advertido de que el Ayuntamiento podría estar incurriendo en un fraude de ley con la firma del convenio con la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) para la dirección y supervisión del proyecto y ejecución de la obra de rehabilitación de los cauces de los ríos Piles y Peñafrancia. El Ayuntamiento va a sacar a licitación en unas semanas el contrato para la redacción del estudio y proyecto de ejecución de las obras para la rehabilitación de ambos ríos que estudiará la posibilidad de mantener la práctica del piragüismo y firmará un convenio con la UPM para la supervisión del proyecto. El portavoz de Foro ha mostrado una "preocupación importante" porque la UPM es "ferviente defensora" de eliminar la práctica deportiva en el Piles y porque firmar un convenio y no un contrato puede incumplir la ley que regular la figura de los convenios administrativos. Por ello, pedirá al equipo de gobierno que aclare si cuenta con informes que avalen que no se incurriría en un fraude de ley y si se ha elaborado una memoria que debe analizar que el convenio no tiene carácter contractual, ya que si así fuera el trabajo debería sacarse a licitación y podrían concurrir empresas profesionales. EFE