Los informes de los técnicos municipales que han revisado la documentación remitida por Itvasa para solventar las carencias en la solicitud inicial para instalar una ITV en Granda concluyen que la iniciativa cumple todos los requisitos exigibles y que no hay motivos para que el Ayuntamiento de Gijón le deniegue la licencia. Sobre esta base, la concejala de Urbanismo, la socialista Dolores Patón, reconoció ayer que al Consistorio no le queda otra que otorgar el permiso “para no prevaricar”. “Hemos hecho cuanto estaba en nuestra mano para evitarlo, pero estamos atados de pies y manos”, añadió la edil antes de reclamar al consejero de Industria, Enrique Fernández, que “de la cara y reciba a los vecinos de Granda”.

Según detalló el director general de Urbanismo, Gonzalo Canga, se han emitido informes en materia de movilidad, urbanismo y actividades. “El suelo está clasificado por el Plan General de Ordenación como urbano consolidado con destino predominantemente industrial, por lo que es compatible con una estación de ITV”, subrayó Canga, quien también desveló que, para los técnicos municipales, tampoco hay impedimento en cuanto a volumen de tráfico, habida cuenta de que, de acuerdo con las previsiones, “se pasará de 100 a 128 vehículos a la hora cuando la planta esté funcionando”.

“Último cartucho”

El estudio de actividades apunta a que el suelo pueda estar contaminado a causa de una instalación de distribución de combustible y de un centro de transformación de energía eléctrica, por lo que se va a remitir el expediente a la Dirección General de Calidad Ambiental del Principado para que se pronuncie. Se trata, según indicó Patón, de un “último cartucho” para evitar que la ITV se implante en Granda, si bien las posibilidades de que prospere son muy escasas.

Con el frente municipal en esta situación, la batalla contra la instalación de la ITV en la parcela vendida a Itvasa por la Cooperativa de Agricultores se traslada ahora a la Junta General, donde los grupos de oposición hacen frente común contra la opción de Granda. Para empezar, la comisión de Industria fijada para el próximo jueves aprobará una proposición no de ley presentada de manera conjunta por el PP, Ciudadanos, Podemos y Foro (independiente a la registrada por Izquierda Unida) a través de la cual el Parlamento autonómico mostrará su “rechazo” a la ubicación prevista para la ITV e instará al gobierno de Barbón a que “no se siga adelante con el proyecto”.

El diputado regional y presidente del PP gijonés, Pablo González, calificó ayer de “razonables” todas las iniciativas que impliquen que la ITV “no se construya en Granda, que no sea invasiva con la vida de los vecinos y que no colisione con el decreto que regula la instalación de este tipo de estaciones”. A su juicio, “la permuta hacia una parcela industrial ubicada en un polígono ya se planteó por parte del PP hace más de dos meses y, obviamente, seguimos creyendo que es la mejor opción”.

Desde Ciudadanos (Cs), el diputado y portavoz de Infraestructuras de la formación, Sergio García, anunció que ha pedido la comparecencia del gerente de Itvasa, Belarmino Rodríguez, para que explique una operación que “el Ayuntamiento de Gijón ha llevado mal desde el principio”. García añadió que Cs velará por “soluciones jurídicamente intachables”.

El portavoz de Podemos, Daniel Ripa, también mostró su rechazo frontal a la alternativa de Granda y vinculó la operación a la presencia del exedil del PSOE de Gijón José María Pérez al frente de la Cooperativa de Agricultores.

Adrián Pomares, secretario general y portavoz de Foro en la Junta, reseñó que “lo primero es “aclarar las dudas” sobre la compra de la parcela, mientras que, para Ignacio Blanco, portavoz de Vox en la Cámara autonómica, “la ITV no tiene ningún sentido en Granda, debe ir a un polígono industrial y sin decisiones basadas en oscuros intereses políticos”.

“Un sometimiento dictatorial del Principado”, clama Granda

“El Ayuntamiento puede denegar la licencia a la ITV sin prevaricar, pero para ello hay que analizar bien la legislación y no creerse a pies juntillas lo que dice Itvasa”. Así reaccionó ayer Pilar Granjo, de la plataforma vecinal de Granda, a los últimos movimientos respecto a un proyecto que ha concitado un enorme rechazo en la parroquia y que el colectivo está dispuesto a llevar a los tribunales. “La incoherencia tan evidente se convierte en sometimiento dictatorial bajo la premisa de que soy el Principado de Asturias y puedo hacer lo que me venga en gana”, lamentaron, por su lado, los portavoces de la Asociación de Vecinos “Santo Tomás” de Granda.