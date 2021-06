Un ogro salido de clase: la obra de una profesora jubilada

Cuando Victoria Jove daba clase a los niños del colegio de Las Ursulinas empezó a acumular numerosos escritos y trabajos, materiales con los que trabajaba en el aula con los niños de una forma eminentemente didáctica. “Siempre me ha gustado captar su atención con el verso y la música, es lo que capta la atención de los pequeños”, dice. Sus alumnos aprendieron gramática sin enterarse a golpe de canción y se subieron al escenario a quitar miedos e iniciarse en el mundo de la interpretación de la mano de las adaptaciones de cuentos populares.

Lo que Vicky, como todo el mundo la conoce, no se imaginaba, es que uno de aquellos textos, elaborado “hará hace lo menos quince años”, se transformaría en un cuento para niños que acaba de ser editado y que ya está a la venta en varias librerías de la ciudad. “No lo hice con más pretensión que la de trabajar con el texto en clase, y lo guardé como guardo tantas cosas”, relata, satisfecha con la experiencia de la escritura y con el grato recuerdo de sus largos años de docencia, de los que acumula, además de numerosos exalumnos cariñosos, un montón de carpetas con materiales que han dado pie a esta nueva aventura, en este caso editorial.

Ha sido por empeño de su hermana Lola que aquellos trabajos primorosamente ordenados vieran la luz pasados los años. “Fue ella la que me animó a presentarlo a una editorial, al final salió bien”, relata la maestra jubilada. “Siempre que los veía me lo decía, que esto tenía que ser la semilla de algo más, y nunca me puse muy en serio a ello, pero una vez que lo hice estoy muy contenta con el resultado”, afirma.

El relato que ha salido de aquellos trabajos para sus alumnos se titula “Un ogro en busca de cuento”, y se basa en la historia de Pulgarcito. Tal y como explica Jove, el personaje del Ogro de Pulgarcito se ha salido de su cuento y ahora no encuentra la forma de volver con el pequeño. Por el camino no está solo: le ayudan personajes tan populares como Caperucita, el Sastrecillo Valiente y los siete enanitos del cuento de Blancanieves, el Gato con Botas y el Lobo, en una creación que “está pensada para ser representada, como en su día se hizo en el colegio”, explica la autora, quien recuerda cómo una de sus fuentes de inspiración fue en su día el autor italiano Gianni Rodari.

De hecho, el libro sirve también para revisitar aquellos personajes que hace años poblaban la imaginación de los más pequeños, quizás en los últimos tiempos un poco rezagados con la irrupción de los videojuegos, pero “tan universales que nunca pasan de moda y sirven para todas las épocas”.

Las ilustraciones a todo color que dan vida a esta singular recopilación y amalgama de personajes de ficción son obra de la ilustradora Nuria Varela, y Vicky está encantada porque “en la editorial ‘Pintar, Pintar’ todo han sido facilidades. Nunca pensé que publicaría un libro y aquí estoy”, asegura orgullosa y un punto sorprendida. Ahora, quizás, los hijos de aquellos alumnos que disfrutaron con sus obras de teatro puedan revivir la magia de los relatos clásicos, revisitados desde el siglo XXI y con una nueva óptica. Porque “la lectura siempre invita a seguir jugando”.