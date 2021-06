El PP estima que la nueva ordenanza de movilidad de Gijón incurre en defectos formales como los que tumbaron “Madrid Central” en la capital de España, concretamente la ausencia de una memoria económica sobre las actuaciones previstas. Ese es precisamente uno de los ejes que sustentan el recurso contra la flamante normativa municipal que han planteado los populares ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). “Priva de derechos a los ciudadanos y limita su libertad”, subrayó ayer el presidente local del partido, Pablo González, para resumir su valoración sobre una ordenanza publicada el pasado lunes en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) y que ha concitado una significativa polémica política y vecinal en la ciudad.

Acompañado de la concejala Ángeles Fernández-Ahúja, González indicó que con la iniciativa judicial presentada a última hora de la mañana del miércoles se inicia el proceso para dejar sin efecto una normativa que considera “absolutamente lesiva”. Por ello, animó a todos los partidos y a todos los gijoneses a sumarse al recurso. “Creemos que es una obligación cívica”, subrayó el también diputado autonómico, para quien el “rodillo del gobierno municipal” no le deja más salida que acudir a la vía judicial, algo que, según indicó, le disgusta pero considera “imprescindible” ya que “no existe el más mínimo diálogo”.

A este respecto, el presidente local del PP desveló que le envió una carta a la alcaldesa, la socialista, Ana González, para que reconsiderase una ordenanza nacida “sin ningún tipo de consenso” y en la que, a su juicio, “se demoniza el coche por motivos ideológicos”. La misiva no obtuvo respuesta. “Será porque no le importa perjudicar a las clases medias y a los vecinos con menos renta, que son los más afectados por esta normativa”, juzgó el dirigente popular. También llamó la atención González sobre el hecho de que el Principado no haya planteado ni una sola observación a la ordenanza local. “Esta ciudad le preocupa más bien poco a Adrián Barbón”, señaló en referencia al presidente regional.

Ángeles Fernández-Ahúja valoró que el grupo municipal del PP se opuso a esta ordenanza “desde el primer momento”, al entender que “pretende convertir a Gijón en un laboratorio ideológico”. “Se limita la circulación y el estacionamiento sin dar alternativas y, además, se fuerza a muchos vecinos a cambiar de coche por no tener el suyo etiqueta ambiental”, subrayó la edil. El TSJA debe decidir ahora si admite el recurso. Si así lo hiciera, el primer paso sería requerir el expediente al Ayuntamiento.