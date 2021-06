Rubén Pérez Carcedo (Ciudadanos): "La Alcaldesa empieza mal con los fondos europeos al eludir una comisión de control"

Licenciado en Geografía y con formación en fiscalidad y derecho urbanístico, Rubén Pérez Carcedo fue asesor de Ciudadanos durante el anterior mandato, antes de convertirse en concejal en 2019.

1 ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor del gobierno local en estos dos años?

Pocos aspectos positivos se pueden comentar de un gobierno que vive al margen de las necesidades reales, que desprecia la participación y que es experto en generar problemas. Gijón languidece con un gobierno tan incapaz de desbloquear los grandes proyectos como de gestionar lo cotidiano. Las concejalías, salvo alguna excepción, adolecen de dirección política.

2 ¿Qué ha hecho bien y qué ha hecho mal su grupo?

Intentamos ejercer una oposición firme, pero seria y rigurosa, y evitando caer en la bronca y la demagogia. Somos constructivos y solo nos mueve el interés de la ciudad. Por eso, apoyamos todas las medidas que sean positivas para Gijón al margen de quién las impulse, aunque sea el gobierno. Cuando nos equivocamos, lo asumimos con naturalidad y evitamos que vuelva a ocurrir.

3 ¿Cómo calificaría el papel de la oposición en su conjunto?

Es complicado valorar a la oposición en su conjunto dada su heterogeneidad y no me corresponde hacerlo. Aún así, Gijón cuenta con una oposición mucho más dialogante y permeable a las demandas ciudadanas que el gobierno. Incluso hemos sido capaces de ponernos todos de acuerdo para evitar los desplantes de este gobierno. Sí me gustaría que algunos debates se afrontaran con rigor y honestidad, y no buscando solo el rédito electoral.

4 A nivel personal, ¿qué considera que ha aportado a la política municipal?

Es un honor ser concejal y resulta satisfactorio trabajar para mis vecinos. Son ellos los que tienen que valorar mi labor. Yo intento cumplir con mis obligaciones y estar a disposición de los gijoneses para cualquier cuestión en la que pueda ayudar.

5 La pandemia ha marcado casi todo el mandato. ¿Qué le ha gustado y qué ha echado en falta en la gestión municipal?

Me gustó la agilidad con la que actuaron los servicios sociales ante las necesidades de los colectivos más vulnerables. Lamentablemente esta agilidad se ha echado en falta para articular medidas de apoyo a los sectores económicos más castigados por la crisis, habiendo colectivos, como hosteleros sin terrazas o feriantes, que aún no tienen sus ayudas. Además, al gobierno le ha faltado sensibilidad hacia muchos colectivos afectados.

6 De todas las actuaciones en política de movilidad, uno de los temas estrella del mandato, ¿cuál considera la más acertada y cuál la más equivocada?

Comparto la necesidad de ir hacia un modelo de movilidad urbana más eficiente y sostenible ambientalmente. Sin embargo, no creo que esto deba hacerse mediante la imposición, la prohibición y la sanción, sino más bien con el diálogo, la concienciación y la incentivación.

7 Plan de vías. ¿Está dispuesto a apoyar un nuevo convenio con la estación en Moreda? ¿Qué pediría para un acuerdo?

Cualquier modificación que se quiera realizar al actual convenio debe ser para mejorarlo, con una amplía mayoría social y política. Nadie entendería cambios que conlleven nuevos retrasos, no supriman la barrera ferroviaria o no aseguren una estación intermodal a la altura de una gran ciudad como Gijón. No es tanto decidir si ubicar la estación 280 metros más allá o acá, sino garantizar la ejecución de un proyecto vital.

8 ¿Hacia dónde deben ir los fondos europeos? Cite algún ejemplo concreto.

Los fondos europeos suponen posiblemente la última oportunidad que se tenga para transformar el tejido productivo de nuestra ciudad hacia sectores de gran valor añadido y capaces de generar empleo estable y de calidad, como el hidrógeno verde o la digitalización. Se debe evitar que se acaben dilapidando, como ocurrió con los fondos mineros. Mal empezamos cuando la Alcaldesa no quiso constituir la comisión de control que le reclamábamos.

9 ¿Debe cambiar la estructura interna del Ayuntamiento para ganar en eficiencia? ¿Cómo?

El Ayuntamiento debe estar al servicio del ciudadano, y no al revés. Por eso, hay que acometer una reforma en profundidad de su estructura y funcionamiento. No sólo hay que ganar en eficiencia, también en agilidad, reducir la burocracia y ser más transparentes. Y hay que asegurar la sostenibilidad de los servicios municipales ante la caída de ingresos, lo que exige mayor rigor presupuestario y no estrujar más a autónomos y familias.

10 ¿Cómo debe ser la relación entre el Ayuntamiento y la sociedad civil? ¿Le gusta el actual modelo de participación?

Realmente no hay participación. Las decisiones relevantes se adoptan sin escuchar a la ciudadanía, que se siente completamente ninguneada. De ahí que hayan surgido multitud de plataformas ciudadanas. Urge articular un modelo de participación moderno que evite el clientelismo.

11 Pensemos a largo plazo. ¿Cómo le gustaría ver Gijón en 2031?

Me gustaría que se superara la melancolía con la que muchos gijoneses miran al pasado. Tenemos mimbres para convertirnos en una ciudad atractiva para vivir e invertir. Una ciudad moderna, joven, dinámica y que genere oportunidades para que cualquiera pueda desarrollar su proyecto de vida sin necesidad de irse.