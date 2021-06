Foro alertó ayer de que el gobierno local “podría incurrir en un fraude de ley” al encargar a la Universidad Politécnica de Madrid la dirección y supervisión del proyecto y la ejecución de las obras de renaturalización del Piles mediante la firma de un convenio y no a través de la contratación de una asistencia técnica, con publicidad y libre concurrencia. Según indicó Jesús Martínez Salvador, portavoz municipal de esta formación, la ley 40/2015 advierte de que los convenios administrativos “no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos”.

“Si la verdadera naturaleza del servicio es contractual, la ley determina que no cabe un convenio, pues se estarían burlando los principios rectores de la contratación como son la publicidad y la libre concurrencia”, explicó Martínez Salvador, que preguntará en la correspondiente comisión municipal sobre si existe algún informe que respalde que no se va a incurrir en fraude de ley y si se ha elaborado la memoria exigida por el artículo 50.1 de la ley 40/2015, donde se debe analizar el carácter no contractual del servicio.

Acompañado del concejal Pelayo Barcia, el portavoz de Foro también mostró su “preocupación” por el hecho de que los expertos de la Universidad Politécnica de Madrid con los que el gobierno local pretende firmar el convenio sean “fervientes defensores de eliminar totalmente la práctica deportiva del Piles, tal y como han afirmado en reiteradas ocasiones”. El Grupo Cultura Covadonga, que, frente a las tesis de los especialistas de la Universidad Politécnica, defiende la pervivencia del anillo navegable del Piles, al entender que no tiene incidencia en la contaminación del cauce, recibió ayer el apoyo de los vecinos de Castiello a su reivindicación.