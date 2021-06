El joven acusado de propinar una brutal paliza al dueño de estudio de tatuajes en el barrio gijonés de Laviada ingresará en prisión provisional. Así lo decretó esta mañana el Juzgado de Instrucción Número 3 de Gijón, a petición de la Fiscalía que reclamó su ingreso en el penal de forma comunicada, pero sin fianza atendiendo a las graves lesiones que presenta la víctima, un gijonés de 44 años de edad que tuvo ingresar en el HUCA. Al responsable, nacido en 1993, también se le atribuyen una buena ristra de agresiones. Las más recientes, los daños causados a tres policías nacionales, dos de los cuatro que participaron en su detención el pasado jueves en la plaza de Italia y un tercero ya a su llegada a comisaría, así como de haberle pegado un puñetazo en la cara al cliente de un bar en el centro de Gijón, justo antes de ser arrestado. Esta agresión se produjo sin que su víctima mediara palabra. El joven, que padece un trastorno que le impide controlar la ira, podría haber cometido estos supuestos hechos bajo un brote psicótico.

La detención se produjo el pasado jueves. Fue un vecino de Gijón de 39 años el que alertó a las autoridades, tras haber sido agredido mientras tomaba algo una una terraza. La víctima refirió que se encontraba en una mesa con unos amigos, cuando el cliente de una mesa adyacente, al que no conocía ni había visto anteriormente, sin mediar palabra le propinó un puñetazo en el rostro y se puso en actitud violenta con sus amigos.

En el lugar de los hechos ya no se encontraba el agresor quel, según los testigos, había salido corriendo por la calle Corrida y había entrado en un establecimiento de comida de la plaza de Italia. Los agentes lo esperaron a la salida del local y éste les acometió y forcejeó con ellos para evitar que le identificaran. Finalmente, fue detenido por atentado a agente de la autoridad al resultar heridos los componentes de la patrulla actuante, a los que llegó a tirar al suelo. Ya en dependencias policiales continuó con su estado de agitación y se enfrentó de nuevo a los agentes, causando lesiones en las manos a otro policía.

El arrestado ya estaba siendo buscado por los investigadores de la Brigada de Policía Judicial por ser el presunto autor de las lesiones causadas a un tatuador con su estudio en la calle Los Pedregales, en Laviada. Según los testimonios recabados por los agentes, esta persona entró en el local sobre las ocho de la tarde solicitando hacerse un tatuaje, pero como el tatuador estaba ocupado en un trabajo con una clienta, le dijo que en ese momento no le podía atender y que era mejor que llamara por teléfono para comentar el dibujo quería y pedir cita previa. Esta demora en sus requerimientos no fue de su agrado así que a los pocos minutos regresó con un poste de madera y con fuerza le golpeó en la cabeza. Su víctima llegó a perder la consciencia. El herido fue asistido en ese momento por los agentes pero rápidamente acudieron los servicios sanitarios que lo trasladaron al Hospital de Cabueñes con un traumatismo craneoencefálico severo que se agravó con una hemorragia interna por lo que tuvo que ser derivado al HUCA. Finalmente evolucionó de forma favorable y no fue necesaria su intervención quirúrgica.

Fractura de mandíbula a otro joven en Somió

Al detenido también se le imputa otra agresión cometida a las 23.30 horas del día 5 de mayo. Esa noche se cruzó con un joven gijonés de 29 años que iba acompañado de una amiga y le golpeó tras cruzarse con él en la Carretera del Piles al Infanzón. Lo golpeó en el rostro y le fracturó la mandíbula, sin discusión previa y sin haber interactuado con él, abandonando después el lugar dejándole en la acera completamente inconsciente. El joven herido tuvo que ser intervenido de urgencia en el Hospital de Cabueñes.

Desde ese día los investigadores de la Comisaría de Gijón lo buscaban, pero consciente de ese interés policial decidió marcharse de la ciudad unas semanas y hacía pocos días que había regresado para protagonizar nuevos altercados.

El arrestado, vecino de Gijón de 27 años de edad tenía 6 detenciones anteriores por atentado a agente de la autoridad, lesiones y robos. Esta mañana ha pasado a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Gijón, decretándose su ingreso en prisión.