La noche del 11 de abril de 1983 Gijón brilló en los “Oscar”. El Molinón, el paseo del Muro, la antigua estación de Renfe, el Hotel Asturias, el lavadero de Deva, el merendero Ideal Rosales de La Guía... entraron por la puerta grande de Hollywood. Fue gracias a la primera estatuilla ganada por una película española. La ciudad se coló en el mapamundi del cine con “Volver a empezar”, del director José Luis Garci. Cuatro décadas después de que se iniciara el rodaje, la escena asturiana celebra la efeméride de la obra protagonizada por Antonio Ferrandis, Encarna Paso, José Bódalo y Agustín González. Y lo hace con un firme convencimiento. “La película merece un reconocimiento, como una placa o una calle”, aseguran.

El director, dramaturgo y actor gijonés Jorge Moreno es un todoterreno de la escena y defiende a capa y espada la obra de Garci por el recorrido que hace del Gijón de 1981. “Muestra un Gijón fantástico, un Gijón que no es tan perfecto, el Gijón de unos personajes que ha ido desapareciendo”, relata. “Cada vez más las ciudades se van pareciendo más unas a las otras y nosotros tenemos en la cinta un pedacito del Gijón que fue. Sería bueno trasladar el impacto de la película a las nuevas generaciones, que la tienen algo olvidada. Muchos no reconocerían aquella ciudad. Es un gran testimonio”, prosigue.

Sobre si la película merece o no un homenaje, Moreno lo tiene más que claro. Da un “sí” rotundo. Y lo argumenta. “Hoy en día, prácticamente cualquier cosa se recuerda con una placa. Sin embargo, Gijón no ha sabido reconocer a la película que la puso en el mapa cultural de la época”, explica. “Sería bueno que hubiera una calle, una inscripción, quizás en el Hotel Asturias. Me parece imprescindible, porque no somos Nueva York. En la ciudad no se graban películas todos los días y menos una como esta”, zanja el dramaturgo.

Si el actor Roberto Álvarez no es uno de los actores gijoneses más conocidos en toda España, poco le faltará. Con más de cuatro décadas de carrera, ha demostrado en innumerables ocasiones su amor incondicional por la ciudad de la que fue pregonero de las Fiestas de Begoña, en 2017. “Vi la película de Garci con 24 años. Es una historia muy tierna, llena de romanticismo. Un canto a una generación perdida que se encuentra de nuevo”, dice al otro lado del teléfono. Sobre el homenaje a la obra, también se expresa a favor. “Sería bonito que hubiera una placa en el paseo del Muro. Garci merece un reconocimiento a su persona”, concreta.

El gijonés Miguel Quiroga es bailarín y el presidente de EscenaAsturias, la entidad que aglutina a más de una veintena de compañías profesionales de teatro del Principado. Considera que la obra de Garci es “clave”. “Los primeros recuerdos que tengo de ver cine entroncan con esa película”, explica. “Me marcó especialmente por ese impacto de ver a Gijón en el cine. Es un documento gráfico para ver esas zonas que tanto han cambiado”, añade. “Claro que sería bueno un homenaje. No sé si antaño Gijón fue plató de alguna producción de semejante envergadura. Es el pistoletazo de salida de la ciudad como plató de cine”, concluye.

La directora de escena gijonesa Laura Iglesia siempre saca un momento de su tiempo si se trata de glosar la obra de José Luis Garci. “Soy súper fan”, reconoce. “Siempre que tengo la oportunidad vuelvo a verla y me sigue emocionando. Puso a Gijón en los ‘Oscar’ y tuvo unas interpretaciones magistrales”, alaba. Sobre el homenaje, Iglesia también se posiciona con sus colegas. “Se merece figurar en nuestra historia y nuestro recuerdo con una placa”, apuesta. En línea similar se muestra el intérprete Enrique Dueñas, secretario en funciones del recién creado Sindicato Asturiano de Profesionales de las Artes Escénicas y Audiovisuales. “Hay que poner en valor el arte de hacer cine y darlo a conocer. Es nuestro legado artístico”, puntualiza.

Alejandro Díaz es el director del Festival Internacional de Cine de Xixón, el FICX. “Tiene todos los elementos para emocionar a los gijoneses”, manifiesta un fiel seguidor del director madrileño, quien fue nombrado Hijo Adoptivo de Gijón en 1992. “Me parecería justo que la obra contara con una calle o una placa porque está en la memoria cinéfila de todos”, concluye. Y es que Gijón, en su rico callejero, no es poco dado a reconocer el mundo de la gran pantalla. Solo hay dos vías, las dos en La Camocha, dedicas a Chaplin y a Luis Buñuel. En este 2021, en el año que se cumplen 40 años del rodaje de “Volver a empezar”, los expertos opinan que es buen momento para homenajear a una película que se llevó, nunca mejor dicho, de calle el primer “Oscar” del cine español.