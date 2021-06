Granda no se rinde, por mucho que los últimos informes de los técnicos municipales no vean impedimentos legales para que el Ayuntamiento otorgue la licencia a Itvasa para instalar en esta parroquia rural la segunda ITV del municipio. Varias decenas de vecinos volvieron ayer a manifestarse y a concentrarse ante la finca adquirida para la estación de inspección técnica de vehículos con el objetivo de denunciar lo que consideran “un escándalo”. Es más, a la vista de que el gobierno local está dispuesto a otorgar el permiso a Itvasa, al entender que no hacerlo sería prevaricar, y de que el consejero de Industria, Enrique Fernández, se niega hasta ahora al diálogo, los afectados reclaman ya la intervención directa del presidente del Principado, Adrián Barbón, para lograr que la ITV se vaya a un polígono industrial, tal y como defienden todos los grupos políticos representados en la Corporación.

“Barbón, danos una solución”, se podía leer en una de las pancartas que se portaron durante una marcha de protesta que partió a las cinco de la tarde de la pista deportiva con destino a la parcela adquirida por Itvasa a la Cooperativa de Agricultores de Gijón. Otra pancarta interpelaba directamente a la alcaldesa, la socialista Ana González, con el siguiente texto: “Ana, dialoga y no cuelgues a Granda de la soga”.

Lo que tienen claro los vecinos es que van a llegar hasta “las últimas consecuencias” para tratar de frenar el proyecto de Itvasa, incluyendo la vía judicial si fuera necesario. Es más, se trata de una posibilidad que cada día parece más cercana a la vista de la cerrazón por parte de la sociedad, participada íntegramente por el Principado. Así lo confirma Pilar Granjo, en representación de la plataforma de afectados. Está convencida de que hay resquicios legales para detener el proyecto y reclama un estudio de movilidad “serio y riguroso”.

Los vecinos echan de menos una mayor implicación por parte del gobierno municipal, al que acusan de no poner todo de su parte para enfrentarse al Principado en este asunto. Margarita Simón explica que el problema y en lo que se centran las quejas no es en lo que Itvasa tenga pensado hacer dentro de la finca o de la nave, sino el efecto que tendría el tráfico que vaya a la ITV en unos viales de la parroquia, que, según indica, no son más que caminos asfaltados. Y ahí es donde estima que el Ayuntamiento podría plantarse.

“El gobierno municipal ha vuelto a desperdiciar una oportunidad más de estar al lado de los vecinos. Tiene que ser claro en si está a favor o en contra”, indicó el edil de Ciudadanos Rubén Pérez Carcedo, quien, al igual que Laura Tuero, de Podemos, y representantes del PP estuvo ayer en la manifestación de Granda.