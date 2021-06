Disfrutar el DOOBLE al mismo precio

Tener un segundo par de gafas no es un lujo, sino algo muy inteligente tanto a nivel estético, si se busca cambiar de look, como a nivel práctico, ya que, si se le olvida, rompe o pierde uno, se puede echar mano del otro rápidamente. Para todos aquellos que tengan presbicia o usen lentes de contacto los que trabajen delante de un ordenador o incluso como protección solar o para hacer deporte, el segundo par de gafas será con frecuencia lo único que puede proporcionar una visión perfecta y relajada. Por ello, todo aquel que use lentes debería plantearse el tener dos pares, pues está demostrado que existen multitud de situaciones donde tener el DOOBLE de gafas es un acierto.

Por ejemplo, en el caso del público infantil. Los niños son los que más roturas plantean con sus gafas, por lo que es extraordinariamente importante tener dos gafas. Y para hacerse con ellas, nada mejor que acudir a Opticalia, donde además de calidad, precio y diseño, ofrecen un seguro que cubre las roturas. Ya se sabe que los repuestos pueden tardar unos días en llegar, así que en estos casos la promoción DOOBLE es ideal.

O para aquellos que se pasan varias horas al día frente a la pantalla del ordenador. En estos casos, los profesionales de Opticalia aconsejan un filtro de luz azul en las lentes. Quizá para algunos no sea muy estético, pero con DOOBLE de Opticalia se podrán llevar otras con el filtro más estético para todos los otros momentos del día.

Gafas de sol y progresivos

En los tiempos que corren, donde toca aprovechar al máximo los ratos en el exterior, es conveniente también tener unas gafas de sol graduadas. Siempre se ha tenido que anteponer la gafa “blanca” a la de sol graduada, pero con la promoción DOOBLE de Opticalia, no será necesario, pues el cliente puede llevarse las dos por el precio de una. Así, los ojos siempre estarán protegidos en todas las actividades al aire libre.

DOOBLE también está pensado para los usuarios de progresivos, pudiendo elegir estos la combinación que mejor se adapte a sus necesidades, Una gafa blanca y otra de sol, dos blancas, una fotocromática y una blanca, etc. Para que sientan el DOOBLE y para que vivan el DOOBLE

Por último, si lo que se necesita es simplemente una gafa para ver mejor de cerca, tener dos gafas es toda una ventaja, pues un par se lleva siempre encima y el segundo se queda en el lugar de trabajo o donde se usen.

No debe dejarse pasar esta oportunidad. Es el momento de disfrutar el DOOBLE, vivir el DOOBLE y sentir el DOOBLE con Opticalia y un segundo par de gafas nuevo.