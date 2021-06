El Molinón, nuevo "vacunódromo" de Gijón: "La citación me hizo más ilusión que la Lotería"

Con cerca de 1.200 personas de entre 48 y 49 años abrió sus puertas este lunes el estadio de El Molinón para continuar con el proceso de vacunación en el área sanitaria V, que a partir de ahora repartirá las citas entre el campo de fútbol del Sporting y el pabellón de Perchera-La Braña, que en suma tienen capacidad para atender a unas seis mil personas al día. “Estamos ya metidos en el grupo de edad de 40 a 49 años, y esperamos avanzar esta semana y al final de mes tener completada, al menos la primera dosis a todos los usuarios de este grupo de población”, valoró Óscar Veiras, director de Salud Pública y Atención Sanitaria del área V en los bajos de El Molinón, justo en la puerta 4. “El ritmo es bueno, todo lo que va llegando lo vamos poniendo”, añadió Veiras.

Estas dos nuevas instalaciones municipales vienen a sustituir al pabellón del Palacio de los Deportes de La Guía, en el que el Ayuntamiento comenzará a acometer obras de reparación de la cubierta imposibilitando las labores de vacunación que hasta ahora se estaban desarrollando. Es por ello que de ahora en adelante se está citando a los gijoneses en el pabellón de Perchera, donde ya se comenzó a vacunar el pasado jueves, y en El Molinón, que tuvo este lunes su primera jornada. Y sin colas. “Ahora estoy mucho más tranquilo, porque trabajo en hostelería y la verdad que tenía muchas ganas de vacunarme”, confesó Charly Álvarez, de 48 años, tras recibir la primera dosis de Pfizer. “Cuando me llegó la cita me hizo más ilusión que si me hubiese tocado la Primitiva, se necesita que nos vayan vacunando a todos porque esta situación ya es desesperante”, aportó, por su parte, Pilar Castro, de 49 años.

Sanitarios jubilados, en el punto de vacunación de Guadamía (Ribadesellla)

También se ha habilitado un nuevo punto de vacunación en Guadamía (Ribadesella), en el que hoy estaba prevista la inoculación de 288 dosis. "Hasta el momento no ha habido ninguna reacción adversa entre los vacunados", aseguró esta mañana Manuel Gayol, coordinador de la instalación. Entre el personal que colaboró en las labores de inmunización se encontraban dos sanitarios jubilados trabajando, Alejandra Fernández y Alejandro de la Riva, que además de colaborar animaron a todos los asistentes a poner el brazo.

Asimismo, ayer también empezó a funcionar ayer el punto de vacunación de Cangas de Onis que tenía previsto vacunar a 234 personas