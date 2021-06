Carmen Saras (PSOE): “Hay que abrir la participación a toda la ciudadanía, no solo a las asociaciones”

Desde el punto de vista político, lo peor ha sido afrontar una situación como el covid. Eso nos han obligado a cambiar la hoja de ruta, impidiéndonos acometer lo que a mitad del mandato esperábamos tener hecho. Respecto a mis áreas en concreto, puedo decir que lo mejor es el reto que supone trabajar un tema como la salud animal cuando veníamos de una preocupación inexistente y de unos recursos escasos y diseminados por varios servicios. En cuanto al trabajo con los distritos oeste y centro, el sentimiento es de satisfacción, la que me ha generado el trato con las vecinas y vecinos.

2 ¿Qué ha hecho bien y qué ha hecho mal su grupo?

Hablar de bien o mal sería adoptar una posición maximalista. Aunque sí me gustaría hablar de puntos de mejora y puntos de fortaleza de nuestra acción. Como punto de mejora creo que al principio de mandato deberíamos haber trabajado más la comunicación con la ciudadanía.

3 ¿Cómo calificaría el papel de la oposición en su conjunto?

Yo sí hubiera esperado de algunas de las concejalas y concejales que forman parte del Pleno un poco más de seriedad y responsabilidad a la hora de tratar temas de la pandemia y que no se utilizara de una manera tan partidista una situación tan dramática como la que todas y todos hemos vivido en este tiempo.

4 A nivel personal, ¿qué considera que ha aportado a la política municipal?

Dedicación, cercanía y escucha. Tener que compatibilizar mi labor de concejala con mi trabajo en la enseñanza deja poco tiempo libre.

5 La pandemia ha marcado casi todo el mandato. ¿Qué le ha gustado y qué ha echado en falta en la gestión municipal?

Sinceramente, ningún gobierno había tenido que enfrentarse nunca a una situación parecida, ni de lejos. Hicimos lo que pudimos, pensando en los vecinos y vecinas y dejándonos la piel. ¿Se podría haber hecho mejor? Cualquier actuación es susceptible de mejora.

6 De todas las actuaciones en política de movilidad, uno de los temas estrella del mandato, ¿cuál considera la más acertada y cuál la más equivocada?

La movilidad de las personas cambia, como han cambiado también las ciudades. No podemos hablar de medidas acertadas o equivocadas. Todas ellas llevarán su periodo de adaptación.

7 Plan de vías. ¿Qué gana Gijón con el cambio de la estación a Moreda?

Una estación intermodal. Se sabe que el giro de timón del anterior gobierno local, con la connivencia del PP en Madrid, fruto de un capricho que tiene nombre y apellidos, nos ha llevado a esta situación.

8 ¿Debe cambiar la estructura interna del Ayuntamiento para ganar en eficiencia? ¿Cómo?

La administración tiene pendiente entrar de pleno en el siglo XXI, agilizando trámites, reduciendo burocracia y convirtiéndose, por tanto, en cercana y útil. Ése es un reto que tenemos por delante.

9 ¿Hacia dónde deben ir los fondos europeos? Cite algún ejemplo.

Me gusta mucho la orientación que se le ha dado a los proyectos en los que trabaja el Ayuntamiento. Creo que son una oportunidad increíble para la ciudad y me consta que la responsabilidad con la que se ha afrontado este reto es, por tanto, inmensa. No podría quedarme con un único ejemplo, sinceramente, porque me parecen de máxima importancia todos.

10 ¿Cómo debe ser la relación entre el Ayuntamiento y la sociedad civil? ¿Le gusta el actual modelo de participación?

La relación debe de ser ante todo fluida y eficaz. Me gustaría aclarar que trabajamos en pro de un modelo de participación para toda la ciudadanía. No hablamos de la participación de asociaciones en concreto, sino de la participación de todo el tejido asociativo y de la sociedad civil que no se encuentra asociada (que es la mayoría). El modelo de participación lleva implantado desde 2008 y respondió a las necesidades de aquel momento. Pero como la sociedad evoluciona, el modelo de participación debe de evolucionar. En ello estamos.

11 Pensemos a largo plazo. ¿Cómo le gustaría ver Gijón en 2031?

Una ciudad abierta, inclusiva, que cuide y acoja. Una ciudad comprometida con el respeto al medio ambiente y que mire al futuro. Una ciudad que ofrezca posibilidad y calidad de vida.