La Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón (FAV) mantuvo ayer una reunión para charlar sobre la situación de las terrazas de la hostelería. En concreto, los vecinos señalaron que en algunos casos estas ocupan demasiado espacio de la vía pública. “La FAV mostró su comprensión a las medidas excepcionales aprobadas para las terrazas pero hicimos hincapié en que esto no podía ser indefinido y sin control alguno”, apuntó la entidad.

Los vecinos aseguraron que en Nuevo Gijón se quitaron hace varias semanas unos bancos públicos, “que llevaban más de 30 años en el mismo lugar”, para que “un bar alargara su terraza en dos mesas”. También se fijan en la zona de Perchera en otro banco que un local emplea como si fuera un asiento más de su establecimiento. Los casos, aseguran los vecinos, se repiten en más zonas de la ciudad como en La Guía donde hay “otra terraza en ambas aceras, casi ocupándolas y enfrente del paso de peatones”, denuncian.

“Hay muchos colectivos pasándolo mal y la hostelería es uno de ellos. Pero no es el único y no puede ser que todo valga y que cerremos los ojos ante esto”, apunta la FAV. “Está claro que estas no son las directrices marcadas y acordadas y se está dejando que ocurran ciertas cosas que no deberían de ocurrir”, prosiguen los vecinos. “Son incumplimientos tan grandes visibles que no se entiende que se produzcan. Varias de estas situaciones ya han sido denunciadas por los vecinos”, zanjan.