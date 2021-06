Mara Simal (Ciudadanos): “Que la Casa Paquet no acoja el albergue de peregrinos es de lo peor de este mandato”

Mara Simal es licenciada en Medicina. Ha ejercido como facultativa en La Felguera, el centro de salud de Puerta la Villa y, entre 1990 y 2016, en el consultorio de Vega-La Camocha. Actualmente, ocupa una plaza en el centro de salud de El Llano. Se estrenó como edil en 2019, al comienzo del actual mandato municipal.

1 ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor del gobierno local en estos dos años?

Para mí lo mejor es la gestión que lleva a cabo la Concejalía de Servicios Sociales, más en particular desde el inicio de la pandemia. De lo peor, desde mi punto de vista, ha sido el rechazo a que la Casa Paquet fuera el albergue de peregrinos de nuestra ciudad.

2 ¿Qué ha hecho bien y qué ha hecho mal su grupo?

Creo que lo que mejor hacemos es ser muy propositivos, tanto con iniciativas propias como con las que nos hacen llegar los ciudadanos. Y también pienso que tenemos la cualidad de valorar las propuestas de los demás grupos en sí mismas, sin apriorismos según el partido que las firme. Pero no transmitimos bien nuestro mensaje en un escenario político tan polarizado como el actual. Y a veces pecamos de localistas, deberíamos involucrarnos más en temas que, aunque sean de competencia autonómica, influyen en la vida cotidiana de la ciudadanía gijonesa.

3 ¿Cómo calificaría el papel de la oposición en su conjunto?

Me resulta difícil valorarla en conjunto porque es una oposición muy heterogénea, con posturas que van desde las que casi ejercería un socio de gobierno hasta las que se oponen por sistema. Las prevenciones de los diferentes grupos entre sí impiden muchas veces ejercer una verdadera oposición a un gobierno que no tiene mayoría absoluta.

4 A nivel personal, ¿qué considera que ha aportado a la política municipal?

Como concejala no liberada tengo bastante limitada la dedicación a la política municipal, aunque también es una ventaja seguir viendo las cosas desde el otro lado. Creo estar aportando la experiencia de llevar trabajando más de 30 años en la sanidad pública y mi interés por lo social y lo rural.

5 La pandemia ha marcado casi todo el mandato. ¿Qué le ha gustado y qué ha echado en falta en la gestión municipal?

Me ha gustado la rapidez de reacción en los primeros meses, adelantándose inclusos a los acontecimientos. Por el contrario, me parece que desde hace meses no se justifica la lentitud en normalizar el acceso de la ciudadanía a los servicios.

6 De todas las actuaciones en política de movilidad, uno de los temas estrella del mandato, ¿cuál considera la más acertada y cuál la más equivocada?

Considero acertado el planteamiento de tender hacia una ciudad más limpia y amable para los que la habitan, pero creo que el gobierno se está equivocando en las formas para llevarlo a cabo. No hay consenso con colectivos implicados y en muchos casos se han creado problemas secundarios sin soluciones alternativas.

7 Plan de vías. ¿Está dispuesta a apoyar un nuevo convenio con la estación en Moreda? ¿Qué pediría para un acuerdo?

Desde que llegamos a las instituciones, con este problema ya enquistado, hemos colaborado en buscar la mejor solución para la ciudad y no vamos a dejar de hacerlo ahora. No se puede dilatar más este marasmo.

8 ¿Hacia dónde deben ir los fondos europeos? Cite algún ejemplo concreto.

No tengo los conocimientos necesarios para citar ejemplos concretos, pero espero que hayamos aprendido de los errores cometidos con los fondos mineros y no volvamos a enterrar el dinero en actuaciones sin proyección. El dinero debe invertirse en proyectos que generen actividad y la dinamicen.

9 ¿Debe cambiar la estructura interna del Ayuntamiento para ganar en eficiencia? ¿Cómo?

Algo tiene que cambiar, aunque no sé muy bien si es problema de estructura. Una de las cosas que más me ha llamado la atención desde que soy concejala es lo farragosa que resulta la interacción del ciudadano de a pie con el Ayuntamiento. Como administración debemos ser garantistas, pero no se entiende esta falta de agilidad.

10 ¿Cómo debe ser la relación entre el Ayuntamiento y la sociedad civil? ¿Le gusta el actual modelo de participación?

Enlazo con la pregunta y respuesta anteriores: la comunicación entre Ayuntamiento y ciudadanía no es fluida, así que no puede serlo la participación. Tampoco toda la responsabilidad es de la administración, porque la sociedad civil mayoritariamente no demanda esa participación, pero nos corresponde crear los cauces oportunos y estimularla. Creo que este gobierno confunde los términos, reunirse aunque sea muchas veces con ciudadanos y asociaciones para escucharles no es una verdadera participación.

11 Pensemos a largo plazo. ¿Cómo le gustaría ver Gijón en 2031?

Corto plazo me parece, pero lo que me gustaría es vivir en una ciudad que hubiera aprobado, y con nota, unas cuantas asignaturas pendientes: la del plan de vías con su metrotrén, la de la antigua Casa Sindical, la de la depuradora de la zona Este, la de la regasificadora... un Gijón en el que pudieran quedarse a trabajar nuestros jóvenes y por el que diera gusto pasear por todos sus barrios, llenos de comercios.