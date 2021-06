Aún abiertas las heridas por la ITV en Granda y Laboral Centro de Arte, el gobierno local de Gijón ha decidido visibilizar otro punto de desencuentro con el Principado. El PSOE e IU –los dos socios de gobierno en el Ayuntamiento– han formalizado una iniciativa plenaria para instar al Ejecutivo regional a buscar una solución a los usuarios del centro de mayores de San Agustín, cerrado desde hace más de un año y sin visos de poder recuperar su actividad ni en ese lugar ni en ningún otro. No es habitual que los partidos que sustentan al gobierno local tramiten proposiciones plenarias. Ni que sean ellos, y no la oposición municipal, quien utilice esa vía para forzar una posición política frente a otra administración. En este caso, también gobernada por el PSOE.

El planteamiento de partida de la propuesta de PSOE e IU es urgir al Principado a encontrar una ubicación definitiva. Si esa opción no puede ejecutarse a corto plazo le piden a la Consejería de Bienestar Social que renegocie con los propietarios del centro comercial de San Agustín para que los mayores puedan volver a esa sede mientras se busca la alternativa. El alto coste de ese local fue el motivo que llevó al Principado a no seguir con ese contrato. La situación quedó parada durante los meses de pandemia y, ahora que la desescalada permite recuperar la actividad de esos centros, el Principado no logra encontrar un espacio que cumpla con todas las condiciones necesarias.

“Es cierto que con el estado de alarma hubo otras urgencias que atender pero el problema, posiblemente estuvo en tomar la decisión sin tener clara la alternativa. Esa alternativa no llega y ahora corre mayor urgencia”, explicó la socialista Natalia González, edil de Derechos y Bienestar Social, al presentar la iniciativa plenaria en el salón de recepciones y junto a Aurelio Martín (IU). Para los socios de gobierno, la iniciativa se plantea, explicó González, con el objetivo de “visibilizar la preocupación y el apoyo de todos en este asunto”. “Nos parece que una proposición con ese apoyo político puede tener un peso importante”, dijo. Todos los grupos políticos de la Corporación han mantenido contactos con usuarios del Centro de Mayores de San Agustín, a los que han transmitido su apoyo.

Para Aurelio Martín, “esta iniciativa tiene en este momento de desescalada el don de la oportunidad”. Pero, además de eso, el edil de IU, entiende que “las administraciones, todas, tenemos la obligación de que, cuanto tomamos alguna decisión que de una u otra manera genera un problema, tenemos que buscar soluciones a ese problemas”. “Eso es lo que le pedimos al Principado”, remató.