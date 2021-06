Laura Tuero (Podemos-Equo): “El gobierno local debe dejar modelos caducos basados en la especulación”

Laura Tuero es portavoz municipal de Podemos-Equo desde septiembre de 2020. Estudió Magisterio en Educación Física y Ciencias de la Actividad Física. Es gestora deportiva y fue campeona del mundo de duatlón de larga distancia y presidenta de la Federación Asturiana de Triatlón.

1 ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor del gobierno local en estos dos años?

El equipo de gobierno ha hecho esfuerzos en Servicios Sociales con aumento de las ayudas para quienes peor lo están pasando por el covid, pero se tiene que ir hacia una revisión del sistema. Lo peor son las formas en las que se gobierna, de espaldas a la ciudad.

2 ¿Qué ha hecho bien y qué ha hecho mal su grupo?

Desde Podemos-Equo traemos propuestas que atienden a las necesidades de las familias que no pueden llegar a fin de mes o de las asociaciones vecinales y del tejido asociativo del tercer sector, cultural, deportivo... Tenemos que hacer un mayor esfuerzo de difundir entre la ciudadanía lo que hemos logrado, como las medidas sociales en la ordenanza de movilidad o las propuestas para las ayudas al alquiler.

3 ¿Cómo calificaría el papel de la oposición en su conjunto?

Nunca habíamos tenido en la Corporación tantos grupos municipales, lo que hace complicado un análisis. Cada partido tiene sus propias propuestas, pero lo que no se espera ni se puede aprobar es hacer política basada en el espectáculo y la crispación.

4 A nivel personal, ¿qué considera que ha aportado a la política municipal?

Valores del mundo del deporte como la capacidad de trabajo, dedicación y perseverancia. Las personas que nos han votado depositan en nosotras y nosotros la esperanza de hacer de la sociedad un lugar más justo, por eso, creo que hemos de dar lo mejor.

5 La pandemia ha marcado casi todo el mandato. ¿Qué le ha gustado y qué ha echado en falta en la gestión municipal?

Al inicio de la pandemia se realizó un esfuerzo enorme por resolver problemas que nunca hubiéramos imaginado y la sociedad civil desempeñó un parte importante. Tras la desescalada, el gobierno pudo abrir un pacto de reconstrucción entre grupos municipales y el tercer sector, pero no entiende el diálogo como forma de hacer política.

6 De todas las actuaciones en política de movilidad, uno de los temas estrella del mandato, ¿cuál considera la más acertada y cuál la más equivocada?

Xixón ha de ser una ciudad sostenible, para las personas y con espacios verdes libres de contaminación. Las medidas de movilidad son también medidas urbanísticas que definen el modelo de ciudad. La visión de ciudad es bastante compartida, aunque no apoyamos las formas: las ciudades que se construyen colectivamente y horizontalmente, sin jerarquías ni imposiciones, prestan atención a su vecindad por encima de intereses privados basados en la especulación. No defenderemos políticas basadas en el ladrillo.

7 Plan de vías. ¿Está dispuesta a apoyar un nuevo convenio con la estación en Moreda? ¿Qué pediría para un acuerdo?

El diálogo es fundamental en política. El equipo de gobierno adolece de esto incluso para hablar de las infraestructuras que marcarán el Xixón del futuro, que tiene que verse libre de una barrera física que siga dividiendo nuestra ciudad, con una estación intermodal. Por otro lado, el equipo de gobierno ha de abandonar modelos caducos basados en la especulación urbanística.

8 ¿Hacia dónde deben ir los fondos europeos? Cite algún ejemplo concreto.

Debe haber proyectos de economía circular y sostenible, que desarrollen toda la estrategia de economía azul que está en el Plan Especial. Faltan proyectos vinculados a algo fundamental como es la economía de los cuidados y las políticas de inclusión.

9 ¿Debe cambiar la estructura interna del Ayuntamiento para ganar en eficiencia? ¿Cómo?

Hay serios problemas en cuanto a licencias urbanísticas para cualquier tipo de obra o apertura y para la resolución y pago de subvenciones y convenios. Hay que resolver este problema estructural y mejorar la coordinación en temas de más de una concejalía. Propusimos crear una oficina de subvenciones y convenios nominativos con el fin de agilizar y simplificar los trámites y pagos, y fue rechazada. La fiscalización limitada previa que aprobamos hace poco ha de servir para poner fin a esta situación.

10 ¿Cómo debe ser la relación entre el Ayuntamiento y la sociedad civil? ¿Le gusta el actual modelo de participación?

Lo contrario a como es ahora. La democracia se hace práctica mediante procesos participativos que no vemos ni creo que veamos este mandato. Actualmente no hay ningún modelo de participación en este Ayuntamiento. El equipo de gobierno no entiende o no quiere entender lo que es la participación. Estamos a mitad de mandato y algo que se anunció como inmediato, un Plan Estratégico de Participación, sigue a la espera.

11 Pensemos a largo plazo. ¿Cómo le gustaría ver Gijón en 2031?

Integrador, un Xixón que acoja a todas las personas, y feminista. Con unas aguas y un aire libres de contaminación. Una ciudad y un concejo con trabajo digno para la juventud y con una industria basada en la economía sostenible.