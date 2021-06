Juan Carmona y Aurora Fernández son dos vecinos de El Llano que hace dos años decidieron adquirir un vehículo sostenible, un “Renault Twizy”, biplaza, con el que se mueven por Gijón, “de forma cómoda, silenciosa y ecológica”. Ayer, fueron dos de los participantes, a título particular, en la caravana de vehículos eficientes del roadshow “Electric Go by Kipin”, que a primera hora de la tarde recorrió algunas calles de la ciudad. “Hay que concienciar de la necesidad de cuidar el medio ambiente, y de que tener un vehículo eléctrico y digital, es tener un coche del futuro en el presente”, destaca Patricia Baragaño, organizadora de una cita en la que colabora LA NUEVA ESPAÑA.

Este evento, que nació en 2018, pasó de las siete marcas participantes a las 14 de la presente edición. “Ha crecido mucho el interés, antes había clientes que solo nos venían a los concesionarios a preguntar, mientras que ahora ya tenemos clientes de combustión que compran un vehículo eléctrico”, indica Javier Villares, de la marca “Nissan”, que participa en este evento con sus modelos “Invicta” y “Leaf”.

Reservando previamente, los visitantes a esta cita pueden probar estos vehículos de forma gratuita. El pasado viernes hubo 80 pruebas, por las 100 de ayer. “Funciona cada vez mejor, porque antes solo venían a curiosear cómo era un vehículo de este tipo, ahora los visitantes ya se acercan a probarlo porque quieren comprobar las últimas ediciones”, destaca Baragaño. “Siempre me acerco a ver los últimos avances, es un mundo apasionante”, señala Juan Carmona.

Los vehículos eléctricos van poco a poco llegando más a la sociedad. Así lo aprecian los comerciales de las distintas firmas y también los visitantes a este roadshow. “Hay inconvenientes, como la larga distancia, y las baterías, pero es un vehículo limpio, que gasta menos y que es el futuro”, relata Aurora Fernández. “Las restricciones a los vehículos antiguos en las ciudades juegan a favor de que aumente el interés, pero es necesario que haya más puntos de carga y garajes adaptados para tenerlo en casa, para que esto siga creciendo”, reflexiona Villares.

Hoy domingo será el último día para disfrutar en el aparcamiento de El Molinón, en la zona sur, del “Electric Go by Kipin Energy”, entre las 11.00 y las 14.30 y de 16.30 a 20.30 horas.