El rincón de la nostaliga en Tremañes

María Peña se encontraba trabajando en un proyecto personal artístico sobre las mujeres migrantes cuando se le vino a la cabeza el recuerdo de cuando paseaba de pequeña con sus abuelos por la bahía gijonesa y se detenía ante la escultura de “La mujer del emigrante”. Ahí tuvo claro que su obra, para el proyecto de intervención artística en espacios públicos de Gijón, iba a hacer un guiño a esa imagen. “La mujer del migrante” es el título del mural, con el que se inicia una nueva fase, que ha sido instalado en la Medianera Inuesa en Tremañes.

“La clave de un mural es que sea algo que se identifique y vincule a la ciudad”, explica la artista María Peña (Oviedo, 1989), con vínculos con Gijón y que actualmente reside en París. “Asturias está perdiendo mucha población joven, tenemos que irnos la gran mayoría fuera. A través de esta expresión artística urbana, quiero visibilizar la voz y el protagonismo de las mujeres migrantes, frecuentemente olvidadas y victimizadas. A todas esas valientes que migran por deseo o necesidad hacia otras regiones y culturas”, relata.

María Peña mantiene su sello en esta creación. “Sigo con mi estilo, pero con un toque más expresivo. En la parte de los colores considero que es importante que funcionen en el lugar, y en este caso he hecho que conecten bastante con los colores del entorno, hay muchos naranjas por algunas franjas del suelo que son como de ladrillo”, explica.

Trabajar en la calle es un reto para cualquier artista, según admite María Peña, a la que la experiencia le ha dejado muy satisfecha. “Como anécdota, mientras me encontraba pintando, se pasaron dos vecinos por ahí y uno le dijo al otro que estaba haciendo un grafiti, y le contestó que no, que era una obra mural. No hay una frontera cerrada, pero sí que se valora mucho más el arte en la calle”, detalla.

La primera fase del plan de muralización en Gijón incluyó cinco obras en los siguientes emplazamientos: el muro Naval Gijón, a cargo del artista Sepul; el muro del Unión Club Ceares, por Peter Ramdon; el muro de los ferramientos de Poniente, por Bastian; el transformador eléctrico en las inmediaciones de la rotonda de la Guía, realizado por Sak; y la Punta Lequerica, efectuado por Dados. A esta obra de María Peña en la Medianera Inuesa se unirá otra que la propia artista creará en julio en los bajos de la calle Río Eo, en los que será un mural participativo con la asociación vecinal del barrio.