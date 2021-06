Un gijonés logra por la vía judicial que su empresa le trate bien y sin gritos

Un gijonés de 54 años, con discapacidad psíquica y que lleva tres décadas trabajando en el Centro Especial de Empleo APTA, ha logrado vía judicial el compromiso de su empresa para que le trate con educación y sin gritos después de meses sufriendo “vejaciones y malas formas” por parte de uno de sus superiores. “Llevaba tiempo quejándome de que no me respetaban, me trataba mal y con muchas voces y por eso decidí denunciar”, explica J. M. F. F., que en esta causa ha estado representado por el abogado gijonés Rubén González Sierra.

Los problemas de este gijonés, que trabaja como operario desde hace 31 años, comenzaron hace ya meses. “No entendía por qué me trataba así, con gritos y de forma despectiva, tuve depresión y lo pasé realmente mal durante mucho tiempo”, relata el afectado. Y añade: “No sabía qué hacer, porque me hacía sentir inútil, y por más que intentaba denunciarlo todo seguía igual”.

La situación se volvió insostenible y este gijonés presentó una demanda contra la empresa, haciéndose cargo del procedimiento el Juzgado de lo Social número 2 de Gijón. A finales de mayo tuvo lugar un acto de conciliación en el que este hombre volvió a relatar los episodios de lo que a su juicio se trataba de un acoso laboral por las malas formas con las que uno de sus superiores se dirigía hacia él. La empresa demandada, por su parte, “y en aras de llegar a un acuerdo”, dados los hechos ocurridos que dieron lugar a los trámites previstos en el Protocolo de Actuación para la Prevención y Tratamiento del Acoso Laboral en APTA, se comprometieron “a mostrar su disposición para mantener un trato adecuado en el futuro, correcto y cortés con el trabajador demandante para evitar que se vuelvan a producir este tipo de incidentes”, según refleja el auto judicial. Un compromiso que el trabajador dio por bueno con la esperanza “de que cumplan y los malos tratos se queden en el pasado”.